Câmara baixa dos EUA aprova resolução que determina fim da guerra contra o Irão

A Câmara dos Representantes (câmara baixa) norte-americana aprovou na quarta-feira uma resolução que determina a retirada das tropas norte-americanas da guerra contra o Irão, um golpe para o presidente Donald Trump, que comprometeu os Estados Unidos com o conflito.

A resolução, adotada com os votos de quatro congressistas republicanos, é sobretudo simbólica, devido ao poder de veto do presidente dos EUA.

Os Estados Unidos e o Irão têm trocado mensagens contraditórias nas últimas horas a propósito das suas negociações de paz, pois Teerão afirma que estão paralisadas, enquanto Trump declara que estão em curso.

"O Congresso ordena ao Presidente que retire as forças armadas dos Estados Unidos das hostilidades contra a República Islâmica do Irão", pode ler-se na resolução.

Os membros democratas da Comissão dos Assuntos Externos saudaram a votação como "uma mensagem forte e inequívoca do povo norte-americano para Donald Trump".

"É tempo de pôr fim a esta guerra ilegal e profundamente impopular", acrescentaram.

Uma resolução semelhante passou por uma etapa processual crucial no Senado (câmara alta) no final de maio, e a aprovação pela câmara alta poderá ocorrer já esta semana.

Se o projeto de lei for aprovado por ambas as câmaras do Congresso após o processo parlamentar, Donald Trump irá provavelmente vetá-lo para impedir a sua promulgação.

Para contornar este veto presidencial, seria necessária uma nova votação em ambas as câmaras, sendo essencial uma maioria de dois terços, algo praticamente impossível, dada a atual composição da Câmara dos Representantes e do Senado, noticiou a agência France-Presse (AFP).

De acordo com a Constituição dos EUA, apenas o Congresso tem autoridade para declarar guerra.

Com estas resoluções, os democratas visam reafirmar a autoridade do poder legislativo sobre esta questão, em contraposição ao poder executivo, representado por Donald Trump.

Embora a lei permita ao Presidente iniciar hostilidades em resposta a uma ameaça iminente, exige que obtenha autorização do Congresso no prazo de 60 dias.

Contudo, no início de maio, Donald Trump ignorou esse prazo, argumentando que o conflito, iniciado em 28 de fevereiro com ataques norte-americanos e israelitas, havia terminado devido ao cessar-fogo em vigor.

Os democratas contestam este argumento e afirmam que as forças norte-americanas ainda estão posicionadas no país para impor um bloqueio aos portos iranianos.

Desde o início da guerra, os norte-americanos têm visto os preços da gasolina dispararem nos postos de abastecimento, aumentando a pressão inflacionista sobre o consumo.

O Irão conseguiu interromper o transporte marítimo através do estreito de Ormuz, um canal vital para grande parte do petróleo, gás natural e produtos relacionados, como fertilizantes, do mundo.

Embora tenha sido declarado um cessar-fogo no conflito em abril, a situação continua instável e incerta.

As negociações para um fim mais duradouro dos combates arrastam-se, cada vez mais complicadas pela expansão da guerra de Israel contra os militantes do Hezbollah, apoiados pelo Irão, no Líbano.

Entretanto, os ataques militares entre os EUA e o Irão continuam a intensificar-se.