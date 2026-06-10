Comércio entre UE e Comunidade de Desenvolvimento da África Austral subiu 26% em 10 anos

O comércio entre a União Europeia (UE) e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que inclui Moçambique, aumentou 26% na última década, revelam dados divulgados hoje pela Comissão Europeia.

No dia em que assinala uma década do acordo de parceria económica entre as duas regiões, o executivo comunitário indica em comunicado que o comércio global entre os 27 Estados-membros da UE e os seis parceiros da SADC - Botswana, Lesoto, Moçambique, Namíbia, Essuatíni e África do Sul – envolvidos “tem aumentado de forma constante, crescendo 26% nos últimos dez anos”.

Nesta década, as importações da UE provenientes destes seis Estados da SADC registaram um aumento de 38%, enquanto o investimento europeu naquela região atingiu 50,4 mil milhões de euros em 2024, um aumento de 23% desde 2016.

De acordo com Bruxelas, este acordo de comércio e desenvolvimento “tem vindo a ligar pessoas e empresas do Botswana, Lesoto, Moçambique, Namíbia, Essuatíni e África do Sul aos Estados-membros da UE, gerando benefícios claros para todas as partes”.

“Como resultado destas histórias de sucesso alcançadas através do acordo, a União Europeia é hoje o principal parceiro económico dos seis Estados da SADC abrangidos pelo acordo”, destaca Bruxelas.

Lembrando a atual instabilidade geoeconómica mundial, a Comissão Europeia descreve esta parceria como “um exemplo claro de como relações económicas profundas e diversificadas são a melhor proteção contra a imprevisibilidade dos mercados globais”.

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