Trump acusa Teerão de divulgar termos falsos sobre eventual acordo de paz

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje o Irão de negociar de má-fé e divulgar informações falsas sobre os termos de um eventual acordo destinado a colocar um fim ao conflito entre Washington, Telavive e Teerão.

"Os termos que o Irão divulgou para as 'fake news' não têm nada a ver com os termos acordados por escrito. O que disseram, incluindo a sua declaração fraca e patética sobre a existência de um acordo, não tem qualquer relação com a verdade", escreveu Trump na rede Truth Social.

O chefe de Estado norte-americano não especificou quais os pontos que considera terem sido deturpados pelas autoridades iranianas, mas insistiu que as informações divulgadas por Teerão não correspondem ao conteúdo das negociações.

As declarações surgem um dia depois de Trump ter afirmado que os Estados Unidos e o Irão estavam próximos de alcançar um entendimento para encerrar a guerra que envolve também Israel e que se prolonga há mais de três meses.

Na quinta-feira, o Presidente norte-americano revelou que, após conversações de alto nível entre representantes dos dois países, tinham sido aprovados os "pontos finais" de uma declaração para o fim das hostilidades.

Segundo Trump, os ataques que estariam a ser preparados contra o Irão foram suspensos para permitir o avanço das negociações diplomáticas.

As autoridades iranianas reagiram com prudência às afirmações do Presidente norte-americano, informando apenas que qualquer anúncio oficial será feito quando as entidades competentes concluírem o processo negocial.

As conversações decorrem com mediação do Paquistão, após o cessar-fogo alcançado em abril, num contexto marcado por confrontos esporádicos e acusações mútuas entre as partes.

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