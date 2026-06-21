Qatar anuncia grupos para vigiar aplicação do acordo EUA/Irão

O Qatar, mediador nas negociações entre Estados Unidos e Irão para pôr fim à guerra, anunciou hoje a criação de "grupos de acompanhamento" para vigiar a aplicação do acordo, no arranque das conversações na Suíça.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) do Qatar afirmou que vão ser criados "grupos técnicos especializados para negociar os termos do acordo final, que abrangerá todos os aspetos do memorando de entendimento", com 14 pontos, assinado na semana passada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian.

Serão igualmente criados "grupos de acompanhamento para supervisionar a aplicação do memorando até à conclusão do acordo final", indicou Doha, em comunicado.

O Qatar tinha já anunciado o início formal da cimeira do lago Lucerna, a primeira reunião entre as equipas dos Estados Unidos e do Irão.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o presidente do parlamento Iraniano, Mohamed Bagher Ghalibaf, lideram, respetivamente, as delegações que participam nas reuniões mediadas pelo Qatar e pelo Paquistão no castelo suíço de Bürgenstock.

O memorando de entendimento define um prazo de 60 dias para as negociações, que incluem a reabertura do estreito de Ormuz, bloqueado por Teerão, na sequência dos ataques israelo-americanos no fim de fevereiro, e o programa nuclear iraniano.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majid bin Mohammed al Ansari, saudou "o compromisso de todas as partes em conduzir o processo de negociação de boa-fé, com o objetivo de alcançar um acordo abrangente e sustentável".

As negociações são ensombradas pela continuação da ofensiva israelita no sul do Líbano, apesar de um novo cessar-fogo em vigor desde sábado, e o novo encerramento do estreito de Ormuz declarado pelo Irão no sábado em retaliação a esses ataques.

Al Ansari reiterou "o total apoio do Estado do Qatar a todos os esforços destinados a alcançar o sucesso das negociações e alcançar um acordo final que promova a paz, segurança, estabilidade e prosperidade sustentáveis na região".

Também a imprensa oficial iraniana relatou o arranque das conversações.

"Uma reunião tripartida envolvendo o Irão, os Estados Unidos e o Qatar sobre os temas de um cessar-fogo abrangente no Líbano e ativos iranianos congelados está atualmente a decorrer no local das negociações", avançou a televisão estatal iraniana.

Teerão colocou o cessar-fogo no Líbano no topo da agenda dos encontros, enquanto Israel já garantiu que vai manter as forças no sul do país vizinho e que estas vão poder operar "sem restrições" perante ameaças.