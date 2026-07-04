Milhares de estrangeiros procuram sair da África do Sul em clima de violência

Cerca de 11 mil pessoas, maioritariamente oriundas do Malawi e do Zimbabué, encontravam-se junto à cidade fronteiriça de Musina para tratar das formalidades administrativas de saída do território, indicou o meio de comunicação público SABC.

Milhares de estrangeiros procuram hoje abandonar a África do Sul, muitos dos quais reunidos junto à fronteira com o Zimbabué, numa altura em que cerca de 35 mil pessoas que já regressaram aos seus países.

Este êxodo começou há várias semanas, quando grupos marginais exigiram a saída, até 30 de junho, de todos os imigrantes em situação irregular, o que desencadeou manifestações violentas e confrontos que provocaram a morte de pelo menos quatro estrangeiros (dois moçambicanos, um etíope e um malauiano), segundo a polícia.

Estas pessoas tinham sido transferidas para Musina a partir de várias localidades onde os migrantes se tinham concentrado em frente de edifícios oficiais ou consulados para solicitar ajuda para o repatriamento.

A Autoridade de Gestão das Fronteiras sul-africana detalhou que mais de 35 mil pessoas já tinham sido repatriadas ou expulsas desde 07 de junho.

Os grupos mobilizados contra os imigrantes em situação irregular responsabilizam-nos pela elevada taxa de desemprego e pelas deficiências dos serviços públicos.

Estas tensões levaram as autoridades sul-africanas a anunciar um reforço das medidas de combate à imigração clandestina e a alertar a população contra qualquer tentativa de fazer justiça pelas próprias mãos.

"Não podem continuar a ir de porta em porta a exigir provas de identidade a cidadãos estrangeiros", afirmou hoje, perante a imprensa, ministro na Presidência, Khumbudzo Ntshavheni, citado pela agência noticiosa France-Press (AFP).

"Não podem continuar a deslocar-se de local de trabalho em local de trabalho para perguntar quantos estrangeiros estão ali empregados", prosseguiu.

Vários governos africanos, em particular os da Nigéria, Malawi, Gana, Zimbabué e Moçambique, organizaram operações de repatriamento voluntário, recorrendo a aviões e autocarros para transportar os seus cidadãos.