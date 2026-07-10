Mundial2026: Participação dos Tubarões Azuis desperta interesse turístico por Cabo Verde

A participação de Cabo Verde no Mundial 2026 está a aumentar a curiosidade de turistas, segundo os sinais que os operadores turísticos relataram à Lusa na cidade da Praia, capital do arquipélago.

“Desde a excelente participação da selecção no Mundial, temos registado um aumento significativo de pedidos de informação”, disse Marvela Rodrigues, gerente da agência de viagens PraiaTour.

Os Tubarões Azuis estão a dar projecção às ilhas, às suas praias, cultura, gastronomia e experiências oferecidas pelo arquipélago aos turistas estrangeiros – por exemplo, ao nível das caminhadas e outras actividades de turismo de natureza.

As ilhas do Sal e da Boa Vista permanecem entre os destinos mais procurados, devido às praias e à infraestrutura turística já instalada, mas Santiago, São Vicente, Fogo e Santo Antão têm despertado um interesse crescente, pela riqueza histórica, cultural e pelas paisagens naturais, referiu.

Portugal, França, Reino Unido, Espanha, Alemanha e Brasil são quem pede mais informações, bem como a diáspora cabo-verdiana, que pretende conhecer o país reunindo familiares e amigos.

Para já, há mais “pedidos de informação”, mas o crescimento de reservas continua tímido.

A mesma tendência é descrita por Jemima Asare, directora de vendas da agência Aventour.

“A cada dia que passa, nota-se um maior interesse por estrangeiros em conhecer o nosso país e a nossa cultura”, afirmou, associando os contactos à presença no Mundial 2026.

Ainda é cedo para identificar qual das ilhas está a beneficiar mais da notoriedade acrescida, embora Santiago, São Vicente, Boa Vista e Santo Antão estejam entre as mais procuradas pelos visitantes nesta agência.

O Governo cabo-verdiano pretende também aproveitar a projecção internacional alcançada no Mundial para reforçar a promoção externa do país, com uma estratégia lançada em Abril.

O plano (antes, durante e após a competição) inclui parcerias com operadores turísticos e acções de promoção em mercados internacionais, tendo por base a prestação dos Tubarões Azuis – imagens da selecção em jogo animaram um pavilhão sobre as ilhas no Rock in Rio, em Junho, em Lisboa.

A selecção estreante superou as expectativas, passando a fase de grupos e deu luta à campeã Argentina (3-2 após prolongamento) nos 16 avos de final, quando foi eliminada.

Para Marvela Rodrigues, Cabo Verde deve agora aproveitar a notoriedade conquistada para reforçar a promoção, melhorando a conectividade aérea entre as ilhas e diversificando a oferta turística.

“O desafio agora é transformar esta notoriedade em resultados concretos”, concluiu.

O turismo tem sido o motor económico de Cabo Verde, animado pelo incremento de rotas aéreas com a Europa e impulsionando outros sectores de actividade.

O número de hóspedes no arquipélago aumentou 6% em 2025, face ao ano anterior, totalizando 1,2 milhões, segundo dados oficiais.