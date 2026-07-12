Estados Unidos asseguram que navios estão a circular no Estreito de Ormuz

O exército dos Estados Unidos afirmou hoje que os navios estão a circular com normalidade no Estreito de Ormuz, assegurando que aquela via marítima está aberta, após o Irão anunciar, esta madrugada, o seu encerramento.

O Estreito de Ormuz está aberto a todos os navios que desejem transitar legalmente por aquela via navegável internacional", escreveu o comando militar norte-americano para o Médio Oriente (Centcom) na rede social X.

Segundo o comando, "o Irão não controla o estreito" e "a circulação flui com normalidade".

Anteriormente, o comando conjunto dos Estados Unidos e do Reino Unido tinha informado, na manhã de hoje, que a circulação no estreito não só continuava aberta como até tinha aumentado nas últimas horas, mas recomendava precauções aos cargueiros que atravessassem aquela via de comunicação.

O Centcom referiu ainda que as forças dos Estados Unidos facilitaram o trânsito de mais de 800 navios e 400 milhões de barris de petróleo nos últimos dois meses, e que mais de 140 navios circularam no Estreito de Ormuz nos últimos sete dias.

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou hoje de madrugada o encerramento "até nova ordem" do Estreito de Ormuz, depois de disparar tiros de advertência contra um navio que, segundo as autoridades iranianas, navegava por uma "rota não autorizada".

Em comunicado citado pela agência France-Presse (AFP), aquela força militar afirma que o navio foi "atingido por tiros de advertência e obrigado a parar."

"Na sequência deste incidente e tendo em conta, nomeadamente, a insegurança gerada pela intervenção ilegal de forças estrangeiras, o Estreito de Ormuz será encerrado até nova ordem e até ao fim das intervenções norte-americanas nesta região. Nenhum navio será autorizado a atravessá-lo", refere o comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Omã assegurou hoje que as conversações com o Irão sobre o futuro da gestão do Estreito de Ormuz vão continuar, após uma ronda de diálogo no sábado, e num momento em que Teerão decretou o fecho da zona.

"Ambas as partes concordaram em prosseguir estas conversações a nível técnico e político, a fim de alcançar os acordos necessários, em conformidade com o direito internacional", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

"As conversações tiveram como objetivo coordenar as ações de ambos os países ribeirinhos no Estreito de Ormuz no que diz respeito aos acordos para a gestão do tráfego marítimo no estreito", refere o comunicado.

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