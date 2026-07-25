Mais de 270 mil pessoas retiradas em França e Espanha devido aos fogos

Os incêndios em França e Espanha forçaram já a retirada de mais de 270 mil pessoas das suas casas e localidades, de acordo com balanços das autoridades dos dois países.

Em França, o ministro do Interior indicou que desde quarta-feira cerca de 200 mil pessoas foram retiradas nas região de Gironde e dos Landes.

Em Espanha, os incêndios florestais em curso na Comunidade de Madrid e em Ávila afetam já cerca de 80 mil pessoas, entre as que foram retiradas e as que se encontram confinadas, de acordo com os dados disponíveis por volta das 13:00 locais (menos uma hora em Portugal).

O incêndio na serra ocidental de Madrid afetou cerca de 55 mil pessoas, entre as cerca de 35 mil retiradas e 20 mil em confinamento, informou o delegado do Governo em Madrid, Francisco Martín, a partir da localidade de Cenicientos, onde tinha sido instalado o posto de comando avançado, que também será evacuado e transferido para Navalcarnero.

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estimou em cerca de 50 mil o número de pessoas afetadas pelo incêndio, que obrigou à evacuação de várias localidades.

Por seu lado, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, adiantou que na região de Madrid, tinham sido retiradas até hoje mais de 70 mil pessoas.

Os dois países enfrentam incêndios que permanecem incontroláveis na região de Madrid e nas proximidades da cidade francesa de Bordéus.

No total, já arderam cerca de 130 mil hectares desde 01 de janeiro em Espanha, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), e 98 mil hectares em França, segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, que referiu um "recorde histórico".

"Ainda há alguns incêndios que não estão controlados no território nacional", incluindo os incêndios em Gironde, nos Landes e em Var", acrescentou o ministro no final de uma reunião de balanço da situação.

Tanto em França como em Espanha, estes incêndios são consequência de florestas e vegetação que se tornaram mais inflamáveis devido à seca e às ondas de calor excecionais que se têm sucedido desde junho na Europa Ocidental.

Até ao momento, nestes últimos incêndios, não foram registadas mortes, nem em França nem em Espanha.

Os dois países ativaram o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e solicitado meios aéreos de combate a incêndios.

A União Europeia mobilizou quatro aviões para Espanha e três para França, informou a Comissão Europeia.

Portugal enviou para França duas aeronaves e uma equipa de sete elementos para auxiliar no combate aos incêndios e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que o país aceitou o destacamento de mais de 100 elementos portugueses para combater o incêndio na província de Ávila.