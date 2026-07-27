Ex-presidente sul-coreano condenado a mais 18 meses de prisão

Um tribunal sul-coreano condenou hoje o ex-presidente Yoon Suk-yeol a mais 18 meses de prisão por violar a lei eleitoral ao mentir em pelo menos duas ocasiões nas eleições de março de 2022, que venceu.

O tribunal sul-coreano aplicou esta nova sentença depois de o considerar culpado de fornecer informações falsas sobre conhecidos em eventos de campanha realizados em Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022, embora a pena esteja atualmente suspensa, segundo a agência de notícias Yonhap.

Os juízes alertaram que estes conhecidos poderiam ter influenciado a tomada de decisão do então Presidente.

A manter-se a condenação, o Partido do Poder Popular (PPP) terá de devolver cerca de 39,7 mil milhões de won (24 milhões de euros) à Comissão Eleitoral, valor recebido para cobrir as despesas de campanha depois de obter mais de 15% dos votos.

A equipa de defesa do ex-presidente indicou a sua intenção de recorrer da sentença, um caso que poderá chegar ao Supremo Tribunal no próximo ano.

A lei sul-coreana estipula que qualquer pessoa multada ou condenada por violar a lei eleitoral deve devolver os fundos recebidos.

Esta é a mais recente condenação contra o antigo chefe de Estado sul-coreano, que foi também condenado a 30 anos de prisão por colocar o país em perigo ao enviar drones para a Coreia do Norte em 2024, e a prisão perpétua pela controversa declaração da lei marcial nesse mesmo ano.

A sua mulher, Kim Keon Hi, que também está presa, foi condenada a quatro anos de prisão por corrupção.

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