EUA pede a cidadãos para estarem prontos para abandonar Médio Oriente

A embaixada dos Estados Unidos em Israel pediu hoje aos norte-americanos para considerarem "a possibilidade de abandonar" o Médio Oriente, em caso de "escalada inesperada" na região.

"Devido às crescentes tensões no Médio Oriente, o contexto de segurança mantém-se complexo, com a possibilidade de uma escalada imprevista", admitiu a embaixada, numa mensagem nas redes sociais.

Os norte-americanos no Médio Oriente devem "extremar as precauções e a vigilância" e preparar-se para o cancelamento de voos e encerramentos periódicos do espaço aéreo, devido ao conflito entre Israel e Irão, e estarem preparados para abandonar o local onde vivem em caso de escalada, indicou na mesma nota.

"Os norte-americanos que se encontram fora do Médio Oriente devem reconsiderar seriamente viagens para a região ou através dela", acrescentou a representação diplomática norte-americana.

Estas declarações surgiram num contexto de crescente tensão entre Teerão e Washington, marcada por ataques cruzados e o bloqueio naval norte-americano sobre portos iranianos, bem como o fecho do estreito de Ormuz pelo Irão.

Na sexta-feira, os iranianos acusaram os norte-americanos de procurarem uma escalada generalizada e pediram aos vizinhos que reconsiderassem a cooperação militar com Washington, sob pena de "arderem no fogo da guerra".

Nas últimas semanas, o Irão tem atacado bases dos Estados Unidos em países como Kuwait, Bahrein e Jordânia, na resposta a ofensivas norte-americanas contra território iraniano.

Entretanto, o Kuwait assegurou ter intercetado ataques de drones iranianos, o que Teerão não anunciou nem confirmou.

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