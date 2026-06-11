Teerão diz que vai converter Médio Oriente "num inferno" para os EUA

O Comandante da força aeroespacial da Guarda da Revolução Islâmica afirmou hoje que o Irão vai transformar o Médio Oriente "num inferno" para os Estados Unidos, depois de uma nova troca de ataques entre os dois países na região.

"Acham que podem tornar o sagrado estreito de Ormuz num lugar inseguro? Vamos converter toda a região num inferno para vocês", declarou Majid Mousavi, em resposta à "agressão norte-americana", informou a televisão estatal Press TV.

O Exército dos Estados Unidos lançou novos ataques contra "múltiplos alvos" em território iraniano em "resposta a agressões" da República Islâmica, às 00:30 de hoje em Teerão (19:00 de quarta-feira em Cabo Verde), anunciou o Comando Central norte-americano (Centcom).

A Guarda da Revolução Islâmica iraniana retaliou com o lançamento de drones e mísseis contra bases norte-americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia durante a madrugada de quinta-feira, noticiou a agência Fars.

No contexto dos ataques, o Exército iraniano anunciou o encerramento "total" do estreito de Ormuz a todo o tipo de embarcações, advertindo que disparará contra qualquer navio que tente atravessar a via estratégica para o comércio mundial de petróleo.

"O estreito de Ormuz foi encerrado por completo a todo o tipo de embarcações, incluindo navios comerciais", declarou o Quartel-General Central Jatam al Anbiya em comunicado citado pela agência Tasnim.

Os Estados Unidos, porém, negaram que este bloqueio esteja em vigor, garantindo que os navios comerciais continuam a transitar.

"Esta noite, os navios comerciais prosseguem a passagem para dentro e fora do estreito de Ormuz", afirmou o Centcom numa breve nota.

Apesar de Washington e Teerão estarem a discutir um acordo de paz com a mediação de países como o Paquistão, os ataques intensificaram-se esta semana, com os Estados Unidos a justificarem inicialmente a ofensiva com o derrube de um helicóptero no estreito de Ormuz na terça-feira.