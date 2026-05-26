Forças norte-americanas lançam "ataques em legítima defesa" no Irão

As forças norte-americanas realizaram esta segunda-feira "ataques em legítima defesa" no sul do Irão, dirigidos contra bases de lançamento de mísseis e embarcações iranianas, informaram meios de comunicação norte-americanos, citando fontes militares.

Timothy Hawkins, porta-voz do Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom), disse à Fox News que o ataque ocorreu em "legítima defesa" para proteger as tropas norte-americanas das ameaças representadas pelas forças iranianas.

"Entre os alvos estavam locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas que tentavam colocar minas", acrescentou o porta-voz.

Além disso, as forças responderam ao que parecia ser uma posição de mísseis que tinha como alvo aviões de combate norte-americanos, de acordo com uma fonte da Administração do Presidente Donald Trump citada pela mesma estação de televisão.

Donald Trump autorizou previamente as forças norte-americanas a responder às provocações iranianas em torno do Estreito de Ormuz.

Hawkins sublinhou que o Centcom "continua a defender" as forças norte-americanas aí presentes, "ao mesmo tempo que exerce contenção" durante o cessar-fogo em vigor.

Os ataques nas imediações do Estreito de Ormuz ocorrem precisamente quando os Estados Unidos e o Irão intensificaram, nos últimos dias, os contactos e estão a ultimar os detalhes de um acordo que pode permitir pôr fim à guerra.

A Casa Branca está confiante de que o acordo possa ser concluído nos próximos dias, embora Teerão tenha afirmado esta segunda-feira que a assinatura não é iminente.

Segundo informações divulgadas à imprensa, o acordo incluirá a reabertura do Estreito de Ormuz e o levantamento das sanções ao Irão, mas deixará a questão nuclear para uma fase posterior, o que suscitou críticas de vários senadores republicanos aliados de Trump

O Presidente norte-americano tentou na segunda-feira acalmar as preocupações e afirmou que o Irão "nunca obterá" uma arma nuclear. Mais tarde, insistiu através de um mensagem publicada na rede social Truth Social, que lhe pertence, que as reservas de urânio enriquecido do Irão serão entregues aos Estados Unidos para serem destruídas.