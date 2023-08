Mosteiros: Três ONG das comunidades emigradas serão homenageadas na gala de emigrante

Um grupo de três organizações não-governamentais (ONG) das comunidades emigradas nos Estados Unidos da América e Luxemburgo são homenageadas hoje na gala dos emigrantes, no quadro das festas do Dia do Município dos Mosteiros.

A homenagem que consistirá na atribuição de um certificado de reconhecimento e um pequeno troféu, segundo o vereador da Cultura, Nelson Pires, é o sinal de reconhecimento da contribuição que estas organizações não-governamentais das comunidades emigradas têm dado para o desenvolvimento dos Mosteiros.

A ONG Black Boys Associação, uma das organizações a ser homenageadas, conseguiu mobilizar recentemente e enviar para o município cerca de 700 cadeiras de rodas para apoiar as pessoas com problemas de mobilidade.

Outra instituição a ser homenageada é a Associação Cape Verdeans United que financiou a doação e instalação do parque infantil de Fonsaco, mas também tem apoiado alunos do ensino secundário e, mais recentemente, doou um conjunto de instrumentos musicais ao município dos Mosteiros para o equipamento da escola municipal de música Giovani Rodrigues.

A terceira organização a ser homenageada é a associação de Queimada Guincho nos Estados Unidos da América que igualmente tem apoiado o processo de desenvolvimento do município dos Mosteiros e, por isso, a edilidade pretende reconhecer o valioso contributo das três organizações.

A anteceder a realização da gala do emigrante e homenagem às instituições, no quadro cultural do segundo dia das festas do município dos Mosteiros, será realizada a segunda edição do concurso “canizade” que contará com a participação de quatro grupos, seguido da realização do concurso de beleza, Miss Mosteiros 2023 que conta com a participação de dez candidatas de diferentes localidades dos Mosteiros.