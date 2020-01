Notoriedade e Desporto

Durante a última participação de Cabo Verde na qualificativa para o Afrobasket2021 que foi realizado na Argélia, a nossa seleção perdeu o primeiro jogo contra a equipa da casa por 79-67 e na segunda partida o resultado inverteu-se com Cabo Verde a ganhar à Argélia por 99-90.

Cabo Verde alinhou nestes dois jogos com várias condicionantes. A primeira foi a ausência de duas das maiores estrelas nacionais que são Edy Tavares (que milita o gigante europeu Real Madrid) e Kevin Coronel (extremo do Illiabum em Portugal). Estes dois atletas estiveram ausentes pelo facto do jogo não ser numa data FIBA (Federação Internacional de Basquetebol) e não permitir assim a obrigatoriedade de dispensa dos seus respetivos clubes. Igualmente uma das condicionantes para este jogo foi a agravante da nossa seleção ter chegado a Argélia praticamente na véspera do jogo com mais de duas/três noites a viajar. Outra das condicionantes foi a impossibilidade de um treino por parte da nossa equipa no campo principal e a mesma estar sem acesso ao campo e a bola do jogo (conforme pautam os regulamentos para a prova).

A seleção de Basquetebol em Cabo Verde está numa fase de consolidação e renovação dos seus atletas. Esta é uma fase crucial e que permite que com um bom planeamento e com os recursos necessários possa existir uma projeção favorável para os resultados desportivos acontecerem a médio-longo prazo.

No final desta dupla jornada, o selecionador nacional Emanuel “mané” Trovoada, em declarações à Infropress reivindicou uma plataforma de apoio ao desenvolvimento deste grupo. “Mané” alertou as grandes empresas e as autoridades desportivas no sentido de criar condições para a Federação Cabo-verdiana de Basquetebol se possa juntar mais vezes durante o ano de forma a ter oportunidade para participar em mais competições.

As declarações do nosso selecionador são preenchidas de fundamentação e justificam a minha convicção que existe uma janela de oportunidade para o tecido empresarial nacional. Uma aposta clara em criar as condições necessárias vai permitir que este grupo possa ter a concretização de objetivos de longo e médio prazo e isso vai-se traduzir para ganhos no desenvolvimento da própria empresa.

Numa lógica de parceria para ganho de notoriedade, os entusiastas e adeptos da modalidade têm relação emocional forte com partilha da identidade nacional. Em Cabo Verde já vimos um exemplo disto acontecer com a equipa de trail da Emicela. A Emicela (Marca internacional de fornecimento de produtos alimentícios com sede nas ilhas canárias) é hoje uma marca reconhecida e com grande notoriedade.

Esta empresa fez uma aposta cirúrgica na promoção do desporto e reconheceu o mesmo como um veículo de transmissão dos mais nobres valores sociais. A Emicela manteve o objetivo de estabelecer uma conexão emocional com os consumidores e que estimule a mudança de comportamento, levando os consumidores a comprar seus produtos. A Emicela, usou eficazmente como estratégia as seis características fundamentais apontadas por Francisco Neto na estratégia de marketing através do desporto: (1) Marketing promocional; (2) Comunicação alternativa, que atinge de forma rápida e direta o consumidor; (3) Comunicação participativa na perspetiva do consumidor; (4) Elemento de fixação e divulgação de marcas e conceitos; (5) Estratégia de marketing e comunicação que envolve menos riscos e custos e apresenta diferentes alternativas de investimento; (6) Elemento de reforço da imagem para os seus investidores.

A Nielsen Marketing Effectiveness Study conduzida em 2014 apontou que uma estratégia de sponsorização eficaz através do desporto aumenta as vendas até 85%.

Pessoalmente, não consigo pensar no nome EMICELA sem pensar nos valores do esforço, dedicação, perseverança e vontade de vencer. Isto traz ganhos à empresa e ajuda o desenvolvimento social através do desporto. Força Tubarões Martelo.