Marca Cabo Verde e Jogos Olímpicos

Cabo Verde tem planeada a participação em vários eventos internacionais de grande impacto que permitem que os seus visitantes possam entrar em contacto com a cultura dos países participantes. Desde logo as autoridades cabo-verdianas têm tido a preocupação de atrair a atenção internacional sobre o nosso país nos mais variados sectores.

Exemplo disso são as declarações da recém-nomeada comissária geral de Cabo Verde para a Expo 2020 Dubai. Em declarações ao Jornal Expresso das Ilhas, Ana Barber disse que "É preciso estarmos presentes para, não só trabalharmos nas oportunidades, na diversidade que nós queremos, mas sobretudo para também promovermos o nosso brand - Cabo Verde is open to the world (Cabo Verde está aberto ao mundo). Se queremos atrair novos sectores, novas áreas no sentido de trabalharmos na diversidade e na atracão de novos investimentos, na promoção dos produtos e serviços made in Cabo Verde, temos é que estar onde estão os países todos, temos é que estar onde podemos aqui promover sobre tudo para dar a conhecer o quê que nos temos de bom e do melhor"

Igualmente, recentemente, tivemos a excelente notícia da elevação da Morna a património imaterial da humanidade. Com esta distinção, o Sr. Presidente da República Jorge Carlos Fonseca, classificou esta data como histórica e de “reconhecimento do humanismo” da forma particular de “expressão identitária cabo-verdiana enquanto povo e nação una”. Esta consagração é, segundo o Primeiro Ministro de Cabo Verde Ulisses Correia e Silva, de “enorme e de capital intrínseco”. Igualmente ele promete que Cabo Verde vai aproveitar bem esta distinção, tanto do ponto de pista de notoriedade do país, como da promoção da cultura e da economia, particularmente no turismo.

A juntar a este facto, Cabo Verde acaba de participar com elevado sucesso no WebSummit 2019. À margem do evento internacional foi garantida uma oportunidade de lançar uma plataforma chamada Cabo Verde Digital que se dedica à inovação e empreendedorismo.

Estes são alguns dos exemplos que foram ou estão a ser utilizados como plataforma de afirmação de Cabo Verde no Mundo. O sucesso destas iniciativas tem como resultado um desenvolvimento positivo da sociedade cabo-verdiana. Aproveito para apenas enaltecer uma oportunidade que está aos olhos de toda a gente. Cabo Verde vai (garantidamente) participar no maior evento à escala planetária e que em termos de audiência em transmissão televisiva só é ultrapassado pelo campeonato do Mundo de Futebol. Claro que falo dos Jogos Olímpicos no qual Cabo Verde participa regularmente desde 1996 em Atlanta.

Alguns dos dados que podem ser curiosos sobre este tema para os leitores: (1) os Jogos Olímpicos de 2020 vão ser realizados na 17ª cidade mais populosa do mundo e 8ª em termos de densidade populacional. (2) são previstos 20 milhões de visitantes durante esta edição dos Jogos. (3) 920,000 espectadores são esperados por dia. (4) A cerimónia de Abertura é visualizada por 700 000 Telespectadores (5) Cesária Évora fez uma digressão pelo Japão em 1993 e 1998, no qual deixou um legado em que os espetáculos ligados a cultura cabo-verdiana normalmente esgotam 3 meses antes do dia. (6) Cabo Verde recebe assistência do Japão em acordos de cooperação na ordem dos 176 milhões de escudos (valor de 2019). (7) O primeiro Ministro de Cabo Verde participou na Sétima Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África (TICAD) e verificou a existência de uma oportunidade para o país reforçar o diálogo e atrair investimento privado japonês. (8) Os Jogos Olímpicos tem a participação de 204 países sendo o evento à escala global que reúne o maior número de povos e nações.

Cabo Verde tem aqui mais uma oportunidade inigualável para explorar e não deixar perder. Esperamos que exista uma boa articulação entre as autoridades de Cabo Verde perante mais este desafio de afirmação de Cabo Verde no mundo.

*o autor escreve de acordo com as regras do AO90