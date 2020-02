Acelerador de ideias de negócio no Desporto

Cabo Verde vai acolher de 29 de fevereiro a 8 de março de 2020 a 2ª edição do Sport BootCamp. Este evento de empreendedorismo no desporto conta com a organização da Business Incubator Center (BIC) de Cabo Verde em parceria com o Comité Olímpico Cabo-verdiano.

O Sport Bootcamp é um concurso que visa identificação de produtos/serviços inovadores que podem ser adaptados à indústria do desporto, tendo em conta que é um mercado emergente e com oportunidades de gerar projetos rentáveis escaláveis. O Bootcamp tem uma duração de mais de 80 horas, distribuídas em 9 dias. Ao longo das atividades, os participantes terão acesso a um conjunto de ações de capacitação, bem como a mentores de renome nacional e internacional em áreas como o empreendedorismo, desporto, inovação e marketing para os apoiar no desenvolvimento dos seus produtos/serviços no mercado do Desporto.

Neste bootcamp será incentivado a participação de dirigentes de clubes desportivos para desenvolverem projetos com vista a sustentabilidade dessas organizações, bem como a participação dos atletas para capacitação sobre carreiras duais ou pós carreira.

Na 1ª edição do Sport Bootcamp o BIC organizou os eventos em parceria com o Ministério do Desporto, Câmara Municipal do Sal, Cheetah Start, Pró Empresa, Câmara de Turismo, Comité Olímpico Cabo-verdiano e a Incubadora do Sal, durante os dias 8 a 13 de junho de 2019 e enquadrados nos Jogos Africanos de Praia na ilha do Sal. Participaram 8 projetos empresariais, sendo 5 locais, 2 de São Vicente e 1 de Santiago e estiveram envolvidas mais de 8 empresas privadas.

Este tipo de atividades são uma novidade no âmbito do fenómeno desportivo em Cabo Verde. Alem de ser uma oportunidade de capacitação, é igualmente um veículo de formalização de ideias que podem ser acompanhadas por vários especialistas de renome. Um dos elementos mais importante não deixa de ser a inovação que se afigura como a ferramenta forte para o sucesso de uma organização.

Existe a vontade de alterar o paradigma sobre a forma como é encarado o fenómeno do desporto em Cabo Verde. O empreendedorismo está muito relacionado com a inovação e o desporto é uma plataforma ideal no qual o processo de inovação pode ser muito fértil. Conforme a preleção do Professor José Viseu no congresso da APOGESD (Associação Portuguesa de Gestão do Desporto) de 2004, a inovação é hoje um fator chave na competitividade do sector do desporto, que incide não apenas sobre os processos desportivos, mas também sobre os produtos e os serviços do desporto, não só sobre a tecnologia utilizada em contextos desportivos, mas também sobre as organizações e na gestão de desporto.

É necessário romper com o ciclo de assistencialismo existente no desporto e considerar o mesmo como um sector em crescimento acelerado, com um impacto económico relevante e por consequência influenciar igualmente o desenvolvimento social e humano.

Esta edição do BootCamp dedicado ao desporto, é uma oportunidade de colocar os agentes desportivos num desafio de encontrar as suas próprias soluções, numa garantia de sustentabilidade e manutenção do impacto, através de ideias inovadoras que criam um ciclo de geração de receitas necessárias para financiar as atividades das organizações desportivas.

*o autor escreve de acordo com as regras do AO90