CALENDÁRIO POLÍTICO 2020: RÚSSIA – CABO VERDE: 45 anos de relações diplomáticas

Este ano tem sido assinalado por marcos importantes nas relações russo – cabo-verdianas. Manutenção do diálogo político ao mais alto nível é o ponto de partida para o desenvolvimento progressivo dos laços russo-cabo-verdianos.

Por ocasião do 45º aniversário da Independência da República de Cabo Verde, em 5 de Julho, os mais altos dirigentes da Rússia enviaram telegramas de felicitações à alta liderança de Cabo Verde.

O Presidente da Federação da Rússia, Sr. V.V. Putin, na sua mensagem ao Presidente da República de Cabo Verde, Sr. J.C. Fonseca, destacou que “as relações russas – cabo-verdianas são tradicionalmente amistosas. Tenho a certeza que o desenvolvimento ulterior da cooperação bilateral construtiva atende totalmente os interesses dos nossos povos”.

A Presidente do Parlamento da Rússia, Sra. V.I. Matvienko, na sua mensagem de saudação por ocasião do Dia da Independência de Cabo Verde, dirigida ao Presidente da Assembleia Nacional da República de Cabo Verde, Sr. J. Santos, realçou a grande importância de manter os contatos entre parlamentares russos e cabo-verdianos:

“Venho confirmar a aspiração do Conselho da Federação da Assembleia Federal da Federação da Rússia para o desenvolvimento do diálogo parlamentar, que é chamado a dar uma contribuição importante para o aprofundamento das relações entre estados para o benefício dos povos dos nossos países”.

O dia 14 de Julho foi marcado pela mais uma data importante – o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Neste dia, realizou-se a troca de telegramas de felicitações entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação da Rússia, Sr. Sergey Lavrov, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades da República de Cabo Verde, Sr. L.F. Tavares.

O texto da mensagem de felicitações do Sr. S.V.Lavrov:

À SUA EXCELÊNCIA SENHOR LUÍS FILIPE TAVARES MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COMUNIDADES DA REPÚBLICA DE CABO VERDE Cidade da Praia, Estimado Senhor Ministro, Tenho o prazer de lhe transmitir as minhas sinceras felicitações pela data significativa – o 45º aniversário de estabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos países. Os laços entre a Rússia e Cabo Verde invariavelmente se constroem nos princípios da genuína igualdade e respeito mútuo. Valorizamos o diálogo político estável, baseado numa perceção próxima dos processos que ocorrem no mundo contemporâneo. As nossas negociações durante a Vossa visita a Moscovo em Abril

de 2019 confirmaram isso. Constatamos com satisfação a evolução progressiva da cooperação russo–cabo-verdiana, a assinatura de vários instrumentos bilaterais importantes, incluindo

o Acordo entre o Governo da Federação da Rússia e o Governo da República de Cabo Verde sobre a isenção recíproca de vistos, que entrou em vigor em 4 de Julho

de 2020.Estou convencido de que isso contribuirá para que as trocas comerciais

e humanitárias sejam mais activas. Espero dar a continuidade ao trabalho conjunto com o Senhor Ministro

em vista à promoção da cooperação em áreas de interesse mútuo em benefício dos povos dos nossos países, no interesse de garantir a segurança, a paz e o desenvolvimento sustentável no continente africano. Desejo-lhe boa saúde e êxitos, e a todos os cidadãos cabo-verdianos – progresso e bem-estar. Com os melhores cumprimentos, S.Lavrov Moscovo 14 de Julho de 2020”

Nas relações entre os russos e os cabo-verdianos apareceu mais uma data significativa – 4 de Julho. Neste dia, entrou em vigor o Acordo entre o Governo da Federação da Rússia e o Governo da República de Cabo Verde sobre a isenção recíproca de vistos, assinado em Abril de 2019 pelos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países. O estabelecimento do regime de isenção de vistos entre a Rússia e Cabo Verde não é apenas o ponto mais alto nos 45 anos

do desenvolvimento das relações bilaterais, mas também o exemplo vívido da criação de espaços de cooperação e livre circulação de pessoas que atendem aos imperativos do mundo interdependente moderno. A Rússia apoia os esforços

de Cabo Verde no sentido de criar esses espaços em outras regiões do mundo e ecúmenas civilizacionais e culturais.

A Rússia e Cabo Verde estão seguindo o caminho do desenvolvimento da cooperação frutífera e mutuamente vantajosa em vários campos. Os planos para o futuro próximo consistem na abertura de novas áreas e direcções.

Na etapa actual a questão essencial tem sido a interação no combate à pandemia da COVID-19. A Rússia está disponível para fornecer a Cabo Verde a ajuda necessária, incluindo a vacina descoberta pelos cientistas russos, que actualmente está na fase de conclusão de testes práticos e passagem para o procedimento oficial

de registo.

Na sequência dos resultados do diálogo intergovernamental, o Governo da Federação da Rússia tomou a decisão de fornecer a Cabo Verde a ajuda humanitária no combate à pandemia da COVID-19. Equipamentos e materiais médicos, bem como medicamentos necessários serão entregues à República de Cabo Verde num voo especial russo em breve.

A parceria russo–cabo-verdiana passou o teste do tempo.