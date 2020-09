XADREZ: Wolfgang Uhlmann

A primeira vez que joguei com um Grande Mestre (GM) internacional de xadrez, foi em Santarém, cidade cujo Liceu Nacional frequentei de 1977 a 1979.

Estavamos a 3 de Abril de 1979 e no âmbito das actividades da Associação de Amizade Portugal – RDA, o GM Wolfgang Uhlmann deslocou-se aquela cidade portuguesa, para defrontar, numa simultânea, alguns jogadorers locais.

Pouco me lembro da figura de Uhlmann, a não ser que me pareceu ser um tipo alto e carrancudo. Mas, mesmo passados mais de 40 anos, ainda me lembro do frenesim que aquela simultânea me provocou pois, naquela altura, dificilmente havia oportunidade de defrontar um Grande Mestre e logo um dos jogadores de Top mundial.

Recordo-me também de, no final da partida, depois de ter cumprimentado Wolfgang Uhlmann, sentir-me eufórico, por ter sido um dos últimos a terminar a simultânea e por não ter claudicado logo nos primeiros movimentos, tendo conseguido a proeza de “aguentar” mais de 50 lances.

Trago hoje, aqui, esta pequena história, já mencionada numa crónica anterior intitulada “No tempo em que ainda havia RDA”, pois foi com profundo pesar que, a semana passada, tive conhecimento do falecimento, na segunda-feira dia 24 de Agosto, de Wolfgang Uhlmann.

Aquele que foi um dos xadrezistas mais fortes da Alemanha, ao lado de Adolf Anderssen (1818-1879), Emanuel Lasker (1868-1941), Siegbert Tarrasch (1862-1934) e Robert Hubner, deixou-nos fisicamente, devido às consequências de uma queda. Tinha 85 anos e um currículo invejável.

Nascido em Dresden em 29 de Março de 1935, Uhlmann afeiçoou-se ao jogo de xadrez quando o pai lhe deu dois livros sobre o xadrez, numa altura em que esteve num sanatório a recuperar de uma tuberculose.

O seu talento cedo se demonstrou, quando, em 1951, ganhou o campeonato alemão juvenil. Três anos mais tarde, conquistaria o seu primeiro Campeonato Nacional.

Uhlmann foi o primeiro xadrezista profissional da RDA. Embora isto pareça natural, o certo é que, ao contrário da União Soviética, na Alemanha Oriental, o xadrez não era muito bem considerado pelo governo comunista a tal ponto de muitos anos depois, ele próprio ter-se considerado um privilegiado.

Uhlmann foi de longe o jogador de xadrez de maior sucesso na Alemanha Oriental, a ex-RDA, tendo conquistado 11 títulos nacionais e representando 11 vezes o seu país em competições internacionais.

Uhlmann atingiu o título de Mestre Internacional em 1956 e o de Grande Mestre, três anos depois.

Participou nos Torneios Interzonais de 1962, 1970 e 1973, tendo conseguido, em 1970, o apuramento para o Torneio de Candidatos de 1971, onde foi eliminado pelo dinamarquês Bent Larsen (5,5 – 3,5).

Uhlmann, participou também em diversas Olimpíadas de xadrez, conquistando, por performance individual, uma medalha de ouro em Telavive (1964) e uma de bronze em Havana (1966).

Em 1970, Uhlmann foi um dos participantes no célebre match URSS x Resto do Mundo mas, o governo da Alemanha Oriental só o autorizou a participar depois duma intervenção do Comité Central Russo.

Depois da reunificação das Alemanhas, em 1990, jogou alguns campeonatos alemães e, até 2016, na Bundesliga alemã.

Consta que Uhlmann era um autodidata e que nunca teve treinador, por isso, tinha um repertório de aberturas muito restrito, tornando-se num especialista mundial nas suas duas aberturas de estimação: a francesa e a índia do rei.

Com este falecimento, o xadrez fica mais pobre e, desaparece fisicamente mais uma figura que também faz parte da história da minha ligação com a modalidade.

Mais de quarenta anos volvidos, aqui reproduzo a partida que joguei com Mestre Wolfgang Uhlmann em 1979.

Uhlmann,Wolfgang Carapinha,Francisco

SIMULTÂNEA POR-RDA

Santarém, 03/04/1979

1.Cf3 Cc6 2.c4 e5 3.Cc3 Cf6 4.g3 Bc5 5.Bg2 d6 6.0-0 0-0 7.e3 Bg4 8.h3 Bxf3 9.Dxf3 De7 10.d3 Tfe8 11.a3 Bb6 12.b4 a6 13.Bb2 Dd7 14.Tad1 Cd8 15.Tfe1 a5 16.Cd5 Cxd5 17.Dxd5 axb4 18.axb4 c6 19.Df3 Ce6 20.h4 Ta2 21.Td2 Tea8 22.Bh3 De7 23.Tee2 T8a4 24.Bc3 Txd2 25.Txd2 Ta3 26.Tc2 c5 27.b5 Cd8 28.Dd5 g6 29.Rg2 Rg7 30.f4 f6 31.Bg4 Rf8 32.h5 Rg7 33.hxg6 hxg6 34.Bb2 Ta2 35.fxe5 dxe5 36.Tf2 Cf7 37.De6 Dxe6 38.Bxe6 Cd6 39.Bd5 Bd8 40.g4 b6 41.g5 Cf5 42.Rf3 Be7 43.Th2 Bd8 44.gxf6+ Bxf6 45.Bxe5 Txh2 46.Bxh2 Bd8 47.Be5+ Rf8 48.Be4 Rf7 49.Bxf5 gxf5 50.Rf4 Re6 51.d4 cxd4 52.exd4

1-0

Posição final da partida

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 979 de 2 de Setembro de 2020.