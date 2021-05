Hoje será empossado o novo Governo. Tendo o MPD, ganho as eleições, a grande questão que se põe é se será uma mera continuidade da governação nos moldes anteriores ou se assistiremos a mudanças profundas ou superficiais de políticas, em função da leitura que tanto o partido vencedor das eleições fizer como também das mensagens recebidas da opinião pública.

Em primeiro lugar, há que dizer, A luta contra a pandemia do corona-virus é uma prioridade que se impõe de per si, independentemente da vontade do Governo. Do meu conhecimento, depois da segunda Guerra Mundial, nunca o sector da saúde esteve em primeiro plano da agenda de nenhum Governo do mundo, tanto como hoje. E neste momento, a segurança sanitária global ou universal continua sendo o maior desafio de todos os países do mundo. Assim, Cabo Verde, como membro do concerto das nações, não poderia ser excepção e o Governo, desde Março de 2020, vem assumindo este desafio. A razão é simples. Sem saúde e segurança sanitária, não há produção de bens e serviços; não haverá o nível de produtividade desejado, nem tão pouco, a criatividade e inovação nos processos económicos, sociais e culturais; não há liberdade de circulação de pessoas e bens, sem a qual não haverá actividade económica; a recessão aprofunda-se e a pobreza aumenta.

Assim se compreende que para estabilizar a sociedade, dar esperança às pessoas e repor a máquina produtiva a funcionar, de entre os desafios do novo Governo, a saúde vem em primeiro lugar. E passamos a enumerar e enquadrar algumas.

A. vacinação massiva da população, a fim de se restabelecer a livre circulação de pessoas entre as ilhas e entre Cabo Verde e o mundo, com base na certificação do país pela OMS e reconhecimento pelos nossos principais parceiros, como país seguro. Sabemos que há uma relativa escassez de vacinas no mundo, mas devemos, de forma astuta e pondo Cabo Verde acima de tudo, focar-nos numa diplomacia dinâmica e com muita astúcia e acutilância, a fim de obtermos as quantidades necessárias. É claro que não basta a vacinação. O novo Governo deverá:

2.descentralizá-las, na medida do possível (a fim de levar a saúde às populações dos vários cantos do país);

3.aumentar as competências técnicas e aprofundar a especialização do pessoal médico e farmacêutico, sem descurar a cooperação com Portugal e Senegal.

4.Criar condições para atrair especialistas de quaisquer nacionalidades a instalar-se em Cabo Verde, sem entraves administrativos e burocráticos. (Poderíamos inspirar-nos no exemplo da Côte d’Ivoire do tempo do seu primeiro Presidente, o falecido Félix Houphouet-Boigny).

B. Retoma progressiva das actividades económicas : à medida que a segurança sanitária se consolida, a retoma da economia toma forma e conteúdo. A pandemia paralisou vários sectores da economia mundial e nacional bem como as actividades culturais e sociais correlacionadas, o que levou a uma elevada taxa de desemprego e um relativo empobrecimento das populações que trabalham no sector privado. Assim, impõe-se uma agenda de relançamento económico que deverá obrigatoriamente incluir profundas reformas:

2. CONETIVIDADE ENTRE AS ILHAS E COM O EXTERIOR

a) Transportes aéreos internos. Infelizmente, este fim de semana, aconteceu o que alguns temiam: tentativa da BINTER de pressionar excessivamente ou mesmo chantagear o Governo. Não vamos procurar os culpados, mas devemos concluir que o processo desenhado para a estratégia do transporte aéreo interno não era consistente, razão por que falhou. Há que revisitar a estratégia e modalidade da política de transportes aéreos internos. Há que definir melhor o quadro do interesse público, a compensação pelo serviço público obrigatório, de forma bem clara e sob estrita gestão da AAC. O Governo não deve continuar a ser o interlocutor do(s) operadore(s) dos sectores regulados que se recorrem a ele, de acordo com as suas conveniências. As agências devem ser providas de pessoas com grande conhecimento do sector (costumo dizer que o regulador deve conhecer o sector pelo menos, igual ao regulado), a fim de as suas decisões serem bem fundamentadas técnica e legalmente e o recurso deveriam ser os Tribunais, caso estes funcionassem com celeridade no tratamento das questões económicas. Infelizmente não é assim, o que complica a resolução de diferendos.

C. TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS: O Governodeve necessariamente acompanhar a retoma económica no país com profundas reformas estruturais, a fim de tornar o país mais resiliente e com uma economia mais diversificada:

E. INCENTIVAR NOVOS INVESTIMENTOS A FIM DE CRIAR MAIS EMPREGOS : Não bastará a reabertura das empresas, para:

2.reduzir a população inactiva que tende a aumentar (193.735 pessoas)

Devemos incentivar de forma inteligente tanto os investimentos privados nacionais como os estrangeiros, porque sem novos investimentos não há outra forma de absorver a crescente mão de obra que vai chegando ao mercado, à procura do primeiro emprego.

Victor Fidalgo

Especialista em Relações Económicas Internacionais

Consultor e Promotor de empresas.