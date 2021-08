Ah Batuco! GÉNERO MUSICAL - UNIÃO DA ALMA CRIOULA!

Em princípio, tudo parecia a desmoronar com a pandemia de Covid-19. Ainda bem que se fez uma jornada de retiro para o batuco. Como disse o poeta, alma é força do batuco. Podemos claramente distinguir as causas e os efeitos da proclamação do dia 31 de Julho como Dia Nacional do Batuco, já antes declarado património nacional.

De entre as previsões modificadas pelo surto da pandemia, a grande parte das

iniciativas principais na luta contra a pandemia foram da Assembleia Nacional,

traduzida em acções de resposta à crise. Na verdade, com esta acção, o parlamento

cabo-verdiano, instou o Governo a tomar iniciativas neste sentido. Aliás, o trabalho

dos parlamentares mereceu a nota positiva. No entanto, urge destacar uma

particularidade.

Na verdade, o protagonismo do parlamento durante a crise também, deve ser

creditado também à sociedade civil, traduzida numa iniciativa parlamentar com a

minha co-autoria: estamos a falar do Projecto de Lei que institui o dia Nacional do

Batuco.

Com efeito, em conversa com um amigo santiaguense sobre tal projecto este recitou:

ah batuco! O batuco é uma poesia lírica, capaz de acalmar o vento, o ascendo do

mar e até o pulsar político do parlamento”.

Não hesitei em concordar com o ilustre santiaguense. Na verdade, evidentes foram

os discursos produzidos ao longo da discussão do projecto, o que provavelmente,

terá gerado uma interferência nos seguidores das forças políticas representadas,

pois, estes mergulhados na sublime magia do batuco, esqueceram as rivalidades

políticas, o antagonismo e curvaram ante esta poderosa obra prima da tradição

crioula, outrora hostilizada, e apelidada como música de cafres e pecaminosa.



Ah batuco!

Proibido noutros tempos, na sua versão expressão musical- coreográfica, pelo

governador colonial, Joaquim Salema de Saldanha, a 13 de Setembro de 1772, por

ser considerado “nocivos aos bons costumes”, virou património cultural nacional.

Assim, o efeito dionisíaco apoderou-se da casa das leis onde o discurso tocante,

comovente e enternecedor dos protagonistas em honra ao homenageado, amanhou

a sensibilidade dos presentes, de entre eles, as curiosas batucadeiras.

Ah batuco! Nha flan kusê ki batuco?



Batuco é música, batuco é dança, batuco é literatura oral, batuco é tradição de Cabo

Verde. Batuco é uma homenagem a resistência. Batuco é resiliência, alma é força do

batuco.

Estas e outras afirmações de exaltação para enaltecer o batuco, influenciaram

efectivamente a disposição dos actores políticos, e o convívio parlamentar,

desvanecendo em esgrima praticada com palavras de elogios, congratulações, e

aplausos dos intervenientes. Pois, o momento da discussão da iniciativa e a

aprovação da mesma, serviu para acalmar os ânimos entre diferentes atores, o que

fazia falta, pacificou e preparou a sociedade para um clima de paz e sentido de

pertença e criou condições para um bom ambiente social e político.

E assim foi, nos dias seguintes, mas antes, as batucadeiras tiveram a oportunidade

de demonstrar as suas capacidades antes de deixar o parlamento, deixando o

encanto no ar no interior do palácio.

Ah batuco!

Batuco de Nha Guida Mendi, de Nha Bibinha Cabral, de Nha Nácia Gomi,

assimilado com mais força depois dos anos noventa, com a abertura democrática

torna um género musical sonho do mundo crioulo e com direito a participar em

grandes eventos nacionais e internacionais.

Desta forma, a fúria patriótica dos populista e oportunistas que fazia eco nos jornais

da praça e outros meios de imprensa, no intuito de ganhar dividendos de vária

ordem, face à pandemia provocada pela Covid-19, também foi contida pelo enigma

do batuco.

O poder mágico do batuco brilhou nos céus de Cabo Verde, trouxe tranquilidade,

paz e uma sensação de justiça. Elevou a nossa frequência de forma profícua. Se o mal

está em nós, o batuco nos leva mais além.

Ah batuco! Batuco é um mistério. Batuco é coisa do Orfeu



Batuco - UNIÃO DA ALMA CRIOULA!