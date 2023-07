Um projeto para o IILP

O Conselho Científico (CC) do IILP - Instituto internacional da Língua Portuguesa efetuou, nos dias 6 e 7, a sua 19ª reunião ordinária, com um balanço que se pode considerar positivo e do qual importaria registar duas notas.

Constitui o CC a expressão do caráter multilateral do IILP e o seu órgão deliberativo por excelência. Oportunidade, pois, para os países trazerem à discussão matérias de interesse nacional ou comum no âmbito da missão do instituto e, com esses contributos, conferirem expressão ao propósito da instituição enquanto fórum de reflexão e de gestão comum no que à promoção e difusão da língua portuguesa (LP) diz respeito.

A presença de representantes de 7 dos países CPLP (não compareceram a Guiné-Equatorial e Moçambique), não constituindo ainda o cenário ideal, merece nota positiva. A criação pendente de Comissões Nacionais pela Guiné-Bissau e pela Guiné Equatorial permanece, no entanto, como um constrangimento que importaria resolver.

A segunda nota diz respeito ao acolhimento total que mereceram os dois documentos – Plano de Atividades e Orçamento para 2024 – que aí submetemos. Tendo iniciado funções recentemente e cumprindo, portanto, no corrente ano, o plano elaborado ainda pela anterior direção, marcam os dois documentos agora aprovados o novo ciclo que se pretende conferir ao IILP.

Assumindo os (maioritariamente novos) 35 projetos que compõem o plano para 2024 importância crucial na dinâmica que se procurará conferir (e na avaliação que dele certamente se fará no tempo próprio), o que o documento salienta é que eles corporizam, de forma integrada e em complementaridade, uma visão e uma agenda para a instituição que se procurou construir e partilhar.

Uma agenda que aproxime ainda mais o IILP das comunidades de estudo da LP, mas também das comunidades onde ela vive e se transforma (as comunidades de prática da língua), das quais o IILP está arredado. Uma agenda que se alinhe com as questões que, como língua de comunicação, de produção e difusão de conhecimento, bem como de criação e expressão de culturas, se colocam à LP, numa perspetiva multilateral, não apenas no contexto interno à CPLP, mas num plano internacional, com o estatuto de língua de comunicação global que os estudos lhe conferem. Uma agenda comprometida com os desafios aportados pelas tecnologias das línguas e com a importância que a presença nas redes digitais aporta à sua atratividade e à preservação desse estatuto. Por tudo isto, uma agenda empenhada também no apoio à mobilidade científica, à formação de formadores e à língua portuguesa como uma das grandes línguas pluricêntricas, em contacto com outras línguas nacionais, locais e internacionais.

Organizando esta agenda, o plano define sete eixos estruturantes de ação relativamente aos quais se reportarão os projetos deste como dos planos que, durante o mandato, se construirão. Alinham-se esses eixos com reflexões e recomendações produzidas (não especificamente para o IILP, mas para todos os atores na promoção da LP) pelas 4 grandes conferências sobre a situação da LP no sistema mundial já realizadas (Brasília, Lisboa, Díli e Praia). Algumas das questões assinaladas mostram ser, porventura, momento para se projetar nova conferência, cuja organização tem partido da iniciativa dos países que detêm a presidência pro tempore da CPLP.

O eixo da LP como língua pluricêntrica encerra a promoção de abordagens com essa marca em formações, grupos de trabalho, de recursos didáticos, lexicográficos e terminológicos, aí se incluindo o apoio à descrição de normas linguísticas nacionais. Reconhecendo a língua portuguesa como espaço onde se constroem e desenvolvem identidades e se reforça a possibilidade do exercício de (outras) cidadanias, o eixo da LP como língua de identidades foca-se no espaço da CPLP em duas dimensões. Por um lado, na promoção do livro, da leitura e da criação literária. Por outro, na intervenção do IILP nas áreas da formação de formadores, na partilha de recursos didáticos, na dinamização de redes colaborativas dirigidas ao reforço da oferta nos diversos contextos de ensino, apoiando o estatuto da LP nestes países. Articula-se este com o eixo o da LP como língua de comunicação internacional, concorrendo para a consolidação da oferta da LP como língua global, na perspetiva da sua internacionalização. A LP como língua de ciência e de conhecimento (apoiando a circulação de jovens investigadores e impulsionando a investigação e a produção de recursos em áreas de missão do IILP) conjuga-se com o eixo da LP como língua de tecnologias digitais, de inovação e da internet, que impulsiona a colaboração com investigadores, centros e consórcios de ciência no desenvolvimento de estudos e na criação e divulgação de ferramentas digitais. O aprofundamento das relações com organizações e instituições promotoras do plurilinguismo está presente na LP como língua de multilateralismo e de rotas internacionais, enquantoo apoio à presença da LP em organizações internacionais constitui a finalidade do último eixo, o da LP como língua de concertação político-diplomática.

Não deixando de dar sequência a importantes projetos como o Portal do Professor de Português como Língua Estrangeira/Segunda, a presença do Português na internet ou o curso de Português como língua pluricêntrica, a criação de um fundo de apoio a pequenos projetos na área da língua para organizações da sociedade civil, de um programa de apoio à participação de jovens investigadores em congressos na CPLP e de um outro para residências literárias para jovens escritores; o apoio à realização de congressos por universidades da CPLP ou a criação de um repositório de textos orais são, agora, para avançar, no amplo conjunto dos 35 já referidos, envolvendo diversas parcerias, de parlamentos (como a Assembleia Nacional de Cabo Verde) a Universidades, Academias, centros de investigação, organizações governamentais e internacionais, institutos públicos, entidades privadas.

Há, pois, um projeto para IILP que se quer interpelador de organizações e de pessoas, mobilizador de colaborações e relevante na sua substância. Desejavelmente, para todos, contando com todos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1128 de 12 de Julho de 2023.