Suicídio: Superar a dor ou se entregar

PorLino Magno,29 set 2025 8:07

Teólogo, cronista e colunista
​Quando alguém decide pôr fim à vida, é o estágio mais delicado da sua existência. Significa o ponto clímax, o ápice do desdobramento emocional e fenómenos intrapsíquicos.

Nessa linha ténue entre superar a dor ou se entregar é que a existência se torna complexa. Nesse estágio da complexidade atípica, o sentimento lidera o comportamento e este se entrega ao ponto mais frágil do fenómeno intrapsíquico.

O mecanismo da inteligência e todo o seu arcaboiço natural e potencialmente estável reduz-se à servidão implacável do fenómeno emocional. Toda a dor, perdas, o excesso de cansaço de tanto lutar, tentativas frustradas, neutralizam a lucidez, fragilizando os "glóbulos brancos" da imunidade mental e psíquica.

Surge nesta lógica do desespero o autodesprezo, a desvalorização e a dor intensa. Consumidos os estágios preliminares, ultrapassando os limites da resistência, nomeadamente tentativas frustradas, cansaço emocional, o medo de encarar a própria derrota, elementos que formam o preâmbulo antecipatório e concomitantemente dando espaço ao ato inesperado.

As dores não superadas, feridas emocionais camufladas de sorrisos flácidos, dão espaço ao cúmulo da realidade dramática e incompreensível.

Num espaço de tempo entre viver ou "matar a dor" desvanece-se e perece o que de mais valioso deveria ser preservado. Vale a pena viver, vale a pena superar a dor e a frustração cíclica. Refazer uma nova trajetória, dar uma nova chance para nós próprios deve ser o âmago comportamental. Tendo a consciência que cada segundo vale, cada minuto muito mais, e viver é um milagre. Quando menos esperamos, a vida nos surpreende. Entregarmo-nos à mercê da dor, jamais, seguir em frente é a resposta. Um vencedor nunca se entrega ao fracasso, pois depois de toda a luta chega a vitória.

Nesse terreno sombrio e de grandes incertezas se assentam as bases da complexidade mental. Todas as representações internas desabam-se numa queda livre com o assombro da auto- insignificância.

O negativismo radical assume a sua magnitude de expressão máxima.

Esfacelando toda a defesa da imunidade mental, passando por todas as vias da autopreservação. As redundâncias emocionais serão as evidências da desordem interna e do desespero tenebroso. É nesta fase que o socorro deverá chegar o mais rápido possível. Uma voz de aconchego, um abraço meigo, por fim, a empatia que vai além da simpatia. Justamente a empatia é descer no fundo do poço onde a pessoa se encontra muitas vezes e ser a resposta nas horas mais sombrias.

É nesta hora que a voz da esperança deve se emergir de uma forma plena. No contexto profissional, a saúde mental deve ocupar um espaço de preocupação e relevância cimeira.

O suicídio no contexto profissional não é um caso isolado. Já tivemos vários casos em que houve um desfecho dramático. A maioria das vezes o silêncio da família falou mais alto do que reconhecer a perda do familiar por causa de uma situação que alguém poderia ajudar. Estou me referindo ao ambiente profissional e a forma como os colegas tratam um ao outro.

A forma como um colaborador é ignorado muitas vezes. Estamos tão preocupados com as atividades e nossos interesses, que o nosso colega se torna tão invisível aos nossos olhos, mesmo estando numa situação de colapso.

A vergonha, o sentimento derrotista e o desespero estão entre os principais fatores do suicídio. O que deve ser salientado, é o aspeto do cuidado permanente e intencional.

Todos nós precisamos de um cuidado intencional. O que nos preocupa tem a ver com chefias ou "líderes" que simplesmente existem na figura de "carrascos" e autoritários.

Fazem uso exagerado das suas atribuições e abusam dos que são menos "manobráveis".

Não devemos continuar a manter uma postura agressiva e abusiva no ambiente profissional. " A saúde mental dos funcionários é tão importante quanto o desejo de resultados.

O posicionamento menos empático das chefias gera consequências nefastas na mente e no crivo motivacional dos colaboradores. Algo precisa acontecer positivamente, sob pena de termos cada vez mais défices acentuados na excelência da saúde mental.

Precisamos mudar o quadro e reconstruir um novo paradigma. A desmotivação, a tristeza e a falta de motivação, são ecos que bradam e dificultam um profissional de ser excelente.

O assunto é sério e preocupante e dar o devido cuidado nesse aspeto será um passo imprescindível na prevenção do suicídio e promoção de uma boa saúde mental.

A saúde mental não pode ser uma "moda" política, nem um "jogo de interesse" das instituições responsáveis. Precisamos ser sinceros na luta e na real prevenção da "doença mental", que por sua vez representa justamente o descuido na área da saúde mental.

Neste caso, temos a saúde mental e a doença mental. São duas coisas diferentes, mas uma tem relação com a outra. O suicídio é o grau mais agudo do desespero e da absoluta fragilidade emocional e psíquica do indivíduo. Representa o estágio mais profundo da "amnésia existencial", em que tudo se torna escuro e sem sentido. Um enredo no qual nada se encaixa; um total vazio da lógica da existência e da autonomia emocional.

Termino com sincero sentimento a todos aqueles que necessitam de um abraço amigo e manifesto-me com empatia e amor aos que vivem um cenário menos bom. Minha profunda solidariedade. 

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1243 de 24 de Setembro de 2025.

29 set 2025 8:07

