Praia: A Cidade que se Lê em Passos

Entre miradouros, praças, lavadouros, liceus e antigas artérias estruturantes, a Cidade da Praia guarda nas suas ruas séculos de poder, memória e transformação nacional. Percorrer o seu Centro Histórico significa acompanhar a própria construção política de Cabo Verde, desde a deslocação das antigas centralidades insulares até à afirmação da capital soberana. Neste percurso, topologia e toponímia revelam-se como expressões concretas da longa história nacional.

A Praia afirmou-se como centro urbano através de uma profunda reorganização histórica da ilha de Santiago. Alcatrazes revelou cedo fragilidades ecológicas. Ribeira Grande, primeira capital do arquipélago, perdeu progressivamente protagonismo perante vulnerabilidades militares, económicas e geográficas. A transferência oficial da capital para a Praia, em 1770, consolidou o centro histórico elevado como principal eixo político, administrativo e estratégico de Cabo Verde, inaugurando uma nova etapa da história nacional.

A escolha da Praia correspondeu a exigências claras de defesa, estabilidade e eficácia governativa. A sua posição geográfica favoreceu maior protecção, melhor controlo territorial e condições administrativas mais seguras. O centro histórico elevado transformou-se, assim, no principal foco de governação, reorganizando a hierarquia insular e estabelecendo uma nova centralidade política.

Na sua configuração urbana inicial, a cidade estruturou-se entre dois marcos laterais significativos: a Rua do Hospital, num extremo, e Ponta Belém, no outro, enquadrando o desenvolvimento político e funcional da capital. Entre esses limites afirmou-se o espaço administrativo central, onde sucessivas fases de poder deixaram marcas duradouras.

A partir desse momento, a Praia desenvolveu-se como reflexo das sucessivas ordens políticas que moldaram o país. A sua organização urbana evidencia o alargamento territorial. A sua toponímia revela como cada época procurou inscrever no espaço a sua visão de poder. A cidade afirma-se, deste modo, como verdadeiro arquivo urbano da construção histórica cabo-verdiana.

Cidade Régia

O percurso inicia-se no Miradouro Diogo Gomes, lugar simbólico da fundação, da vigilância estratégica e da escolha geopolítica do centro histórico elevado. A localização elevada, defensável e orientada para o controlo portuário transformou este espaço no centro ideal para a reorganização do poder colonial.

A cidade monárquica estruturou-se em torno da Igreja Matriz, Câmara Municipal, Quartel, Praça Alexandre Albuquerque e ruas fundacionais, organizando uma capital assente na autoridade régia, na administração imperial e na centralização política. Ruas como Andrade Corvo, Serpa Pinto, Sá da Bandeira, a Praça Alexandre Albuquerque e o eixo administrativo central reflectiam claramente essa ordem colonial e monárquica.

Nos extremos laterais, a Rua do Hospital e Ponta Belém delimitavam simbolicamente a extensão urbana inicial, reforçando a organização territorial da capital nascente.

A Praia afirmou-se, desde cedo, como cidade-porta, cidade-centro e principal núcleo de governação. O espaço urbano serviu directamente a administração, a defesa e o controlo político, consolidando a cidade como eixo fundamental da soberania colonial.

Cidade Reformada

A implantação da República abriu uma nova fase de modernização cívica. Novas praças, ruas e equipamentos públicos passaram a incorporar valores de secularização, reforma institucional e progresso urbano. A toponímia republicana valorizou figuras políticas, datas marcantes e símbolos de modernidade.

Ruas como Almirante Reis e Miguel Bombarda, a antiga artéria rebaptizada como Rua da República e espaços como a Praça Camões acompanharam os antigos eixos urbanos, prolongaram o centro histórico e traduziram no espaço a expansão republicana, reforçando uma capital mais moderna, laica e administrativamente reformada.

A expansão republicana consolidou o prolongamento do centro para além do núcleo inicial, reforçando a cidade como espaço de modernização política.

Cidade Disciplinada

Com o Estado Novo, a expansão urbana aprofundou-se sob uma lógica mais disciplinar e funcional. A Igreja do Nazareno, o Lavadouro, o Liceu e a Pracinha do Liceu passaram a marcar esta nova fase de organização social, educativa, religiosa e urbana. Surge igualmente uma zona de moradias, destinada sobretudo a funcionários públicos e chefes de serviço, reforçando uma urbanização orientada pela hierarquia administrativa e pela organização social do aparelho colonial.

A cidade passou, assim, a reflectir de forma ainda mais clara a estratificação funcional do poder. Urbanismo, habitação, educação, religião e administração articularam-se na consolidação de uma capital disciplinada e socialmente hierarquizada.

Cidade Soberana

A independência nacional, em 1975, inaugurou uma nova etapa decisiva. A Praia consolidou-se plenamente como capital soberana de Cabo Verde.

A reconfiguração toponímica valorizou heróis nacionais, memória colectiva e identidade cabo-verdiana. Avenida Amílcar Cabral, Rua 5 de Julho e outras referências nacionais passaram a inscrever no espaço urbano os símbolos da soberania cabo-verdiana, prolongando o centro político para uma nova geografia nacional.

A expansão urbana alargou-se para além do centro histórico, integrando progressivamente antigos bairros periféricos e novas áreas residenciais, administrativas e populares. A cidade passou, assim, a representar plenamente o Estado independente, articulando o núcleo histórico com uma geografia urbana mais vasta, socialmente diversificada e territorialmente integrada.

A capital afirmou soberania, modernidade e pertença nacional. A Praia reforçou igualmente o seu papel institucional, diplomático e político, concentrando estruturas essenciais do novo Estado. Tornou-se centro estratégico da construção nacional moderna e símbolo territorial da soberania cabo-verdiana.

Cidade-Memória

A expansão da Praia sintetiza, de forma exemplar, a trajectória política de Cabo Verde. Monarquia, República, Estado Novo e Independência deixaram marcas sucessivas no território urbano, transformando a cidade em espelho histórico da formação nacional.

Percorrer o Centro Histórico da Praia significa atravessar séculos de reorganização territorial, transformação política e construção simbólica. Do extremo da Rua do Hospital a Ponta Belém, passando por Andrade Corvo, Serpa Pinto, Sá da Bandeira, Praça Alexandre Albuquerque, Almirante Reis, Miguel Bombarda, Rua da República, Praça Camões, Igreja do Nazareno, Lavadouro, Liceu, Pracinha do Liceu, zona de moradias, Avenida Amílcar Cabral e Rua 5 de Julho, a cidade revela como cada regime procurou inscrever a sua visão de poder.

A Praia afirma-se como capital viva, memória territorializada da nação e espelho duradouro da construção histórica, política e cultural de Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1277 de 20 de Maio de 2026.