Mandato à prova: Entre o Simbolismo e o Desafio real

​O discurso inaugural da nova Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde não foi um mero exercício protocolar, nem deve ser lido apenas como a celebração de uma eleição historicamente relevante. Foi, sobretudo, uma tentativa deliberada de definir o sentido político de um mandato que nasce sob forte expectativa pública e sob inevitável escrutínio institucional.

Num país em que a Assembleia Nacional continua a ser, muitas vezes, percecionada como palco de confronto partidário mais do que como centro de deliberação democrática, as palavras escolhidas pela sua nova Presidente transportam uma ambição que importa levar a sério — e testar com igual seriedade.

Há discursos que se esgotam no momento em que são pronunciados, cumprindo a liturgia da posse e desaparecendo depois na rotina política. Este não pertence a essa categoria. A intervenção abriu um campo de expectativas exigentes, porque procurou simultaneamente celebrar uma rutura simbólica, afirmar uma ética institucional e prometer uma Assembleia mais útil, mais próxima e mais fiscalizadora. Essa combinação dá densidade ao texto, mas também torna mais estreita a margem para o incumprimento.

O peso simbólico da eleição

O primeiro elemento a destacar é a consciência do momento histórico. Ao afirmar que a sua eleição “não é minha”, mas pertence a todas as mulheres cabo-verdianas, a Presidente desloca deliberadamente o foco da esfera individual para uma dimensão coletiva. A escolha é politicamente inteligente, porque evita a personalização excessiva do feito e inscreve-o na evolução democrática do país. A mensagem implícita é clara: Cabo Verde atingiu um grau de maturidade institucional que permite reconhecer a presença feminina nos mais altos cargos do Estado não como exceção folclórica, mas como expressão normal de cidadania, mérito e representação.

Este enquadramento cumpre dois objetivos. Por um lado, reforça a legitimidade simbólica da eleição, ligando-a a uma trajetória mais ampla de afirmação das mulheres na vida pública. Por outro, eleva a fasquia do mandato, porque transforma uma conquista individual numa responsabilidade coletiva. A partir desse momento, a avaliação da Presidente deixará de ser apenas a de uma dirigente parlamentar: será também a avaliação de uma promessa histórica feita em nome de muitas mulheres que, durante demasiado tempo, viram os espaços de decisão serem definidos por outros.

Mas o simbolismo, por mais poderoso que seja, tem uma natureza ambivalente. Inspira, mobiliza e projeta uma imagem de progresso, mas não substitui o exercício concreto do poder. Uma eleição histórica pode abrir portas; não garante, por si só, qualidade institucional. A relevância do momento será tanto maior quanto mais conseguir produzir consequências práticas: maior exigência no debate, mais abertura à sociedade, maior respeito pelas minorias e uma condução parlamentar capaz de resistir à tentação do alinhamento automático com a lógica partidária.

O compromisso institucional

Mas o discurso não se ficou pelo simbolismo. O seu eixo mais consistente é o compromisso institucional, formulado de modo insistente e consciente. A Presidente sabe que o principal teste do seu mandato não será retórico, mas funcional. Não estará em causa apenas o que prometeu no dia da posse, mas a forma como conduzirá os trabalhos, distribuirá tempos, interpretará regras, protegerá o contraditório e reagirá perante momentos de tensão política.

Ao afirmar que será “presidente de todos os deputados, sem exceção”, e ao sublinhar a lealdade institucional para com o conjunto do Parlamento, responde diretamente à questão central que acompanha qualquer transição de dirigente partidária para chefe de um órgão de soberania: será capaz de agir como árbitra neutra quando o conflito apertar? Esta é a pergunta decisiva, porque a autoridade parlamentar não se impõe apenas pela eleição; constrói-se pela previsibilidade, pela sobriedade e pela confiança transversal que a presidência consiga gerar.

As promessas são as corretas — equidistância, respeito pelo contraditório, defesa da Constituição e do regimento —, mas terão de ser confirmadas na prática, sobretudo nos momentos de maior tensão política. E esses momentos chegarão. Chegarão quando a oposição reclamar garantias regimentais, quando a maioria pretender acelerar processos, quando comissões parlamentares se tornarem incómodas, quando debates sensíveis obrigarem a distinguir autoridade de conveniência. É nesses instantes que se saberá se a imparcialidade anunciada é uma convicção institucional ou apenas uma fórmula de posse.

Da intenção à capacidade institucional

Outro aspeto relevante é a visão funcional do Parlamento que a Presidente procura afirmar. Ao insistir que não basta aprovar leis, sendo necessário que estas resolvam problemas concretos dos cidadãos, desloca o centro da ação legislativa do formalismo para a utilidade pública. A afirmação parece simples, mas é profundamente exigente, porque obriga a perguntar se a Assembleia tem sido apenas uma máquina de produção normativa ou se tem conseguido ser um espaço efetivo de resposta democrática.

Se levada a sério, esta visão implica mudanças substantivas: maior qualidade técnica das leis, reforço da fiscalização do Governo, acompanhamento mais rigoroso da execução das políticas públicas, transparência nos processos parlamentares e aproximação efetiva aos cidadãos, incluindo a diáspora. Não se trata apenas de abrir portas ou multiplicar sessões solenes; trata-se de fazer com que a Assembleia seja percebida como uma instituição que escuta, decide, controla e presta contas.

É aqui que o discurso ganha densidade e se confronta com a realidade. Transformar o Parlamento numa instituição mais útil não depende apenas da presidência; depende de maiorias, cultura política, disciplina partidária, qualidade dos deputados, capacidade técnica dos serviços e escrutínio consistente da sociedade. O risco, como sempre, é que a ambição se dilua na rotina, que a promessa de reforma se perca em agendas conjunturais e que a linguagem da modernização sirva apenas para revestir práticas antigas com vocabulário novo.

A presidência da Assembleia tem, ainda assim, instrumentos relevantes. Pode qualificar o debate pela forma como gere a palavra. Pode proteger a dignidade da instituição pela forma como reage ao excesso verbal. Pode valorizar a fiscalização pela seriedade com que trata requerimentos, interpelações e comissões. Pode aproximar o Parlamento dos cidadãos se fizer da transparência uma prática e não apenas uma palavra. A questão é saber se haverá vontade política para usar esses instrumentos de forma persistente, mesmo quando isso incomodar interesses instalados.

A vulnerabilidade partidária

No entanto, é num outro ponto que o discurso revela a sua maior vulnerabilidade. O elogio prolongado e altamente personalizado ao líder do PAICV, Francisco Carvalho, introduz uma nota de dissonância num texto que, até então, se mantinha predominantemente institucional. A gratidão política é compreensível; a questão está na medida, no lugar e no efeito que produz sobre a perceção pública da nova função.

Não está em causa o agradecimento em si — esse seria expectável. O problema reside no tom, na extensão e na linguagem utilizada, que se aproxima mais do registo partidário do que do exigido a uma intervenção de tomada de posse num órgão de soberania. Num cargo cuja autoridade depende, em larga medida, da perceção de neutralidade, este tipo de passagem tem um efeito imediato: fragiliza a imagem de equidistância que o próprio discurso procura construir e oferece à oposição uma chave de leitura que dificilmente deixará de ser usada.

As consequências não são meramente retóricas. Qualquer decisão controversa será inevitavelmente lida à luz dessa proximidade expressa, reduzindo a margem de benefício da dúvida e elevando a exigência de prova prática de imparcialidade. Numa presidência parlamentar, a aparência conta quase tanto como a substância, porque a confiança institucional depende também da forma como os gestos são percebidos por quem está fora da maioria.

Este é, talvez, o principal desafio político que o discurso deixa em aberto. Não invalida a consistência global da intervenção, mas condiciona o ponto de partida do mandato. A Presidente começa com capital simbólico relevante, mas também com uma vulnerabilidade discursiva que terá de compensar através de uma prática irrepreensível, sobretudo quando estiver em causa a relação entre maioria e oposição.

O teste dos primeiros atos

O que se segue dependerá, por isso, menos das palavras e mais dos primeiros atos. São eles que definirão o enquadramento político da presidência, porque a autoridade institucional não nasce acabada no dia da posse. Constrói-se por acumulação: numa decisão equilibrada, numa intervenção moderadora, numa recusa de favorecimento, numa gestão firme mas justa dos conflitos parlamentares.

Num cenário mais favorável, as promessas traduzem-se em ação. O Parlamento torna-se mais aberto, o debate político ganha qualidade, a fiscalização é exercida com maior rigor e a Assembleia deixa de ser vista apenas como prolongamento das disputas partidárias para se afirmar como espaço de controlo democrático. Nesse caso, o mandato poderá ser recordado não apenas pelo seu simbolismo histórico, mas pela sua capacidade reformista.

Num cenário de risco, a perceção de alinhamento político ganha força. Bastará um conjunto de decisões interpretadas como favoráveis à maioria para que o discurso inaugural deixe de ser visto como compromisso institucional e passe a ser lido como sinal partidário. Nesse momento, a credibilidade da presidência ficará sob pressão, e cada gesto será examinado não apenas pelo seu conteúdo formal, mas pelo significado político que lhe for atribuído.

Os primeiros meses serão decisivos, não para confirmar intenções — essas já foram declaradas —, mas para construir autoridade. E a autoridade, neste caso, exigirá mais do que cortesia institucional. Exigirá decisões que mostrem que a Presidente compreende a diferença entre representar uma maioria de origem e presidir a uma instituição de todos.

No final, a verdadeira medida deste mandato não estará apenas no simbolismo da eleição, por mais relevante que seja, mas na capacidade de transformar o Parlamento numa instituição mais útil, mais exigente e mais próxima dos cidadãos. Essa transformação não se fará por proclamação, nem por boas intenções, nem pela força inaugural de um discurso bem construído. Far-se-á por método, por coragem institucional e por uma prática quotidiana capaz de resistir ao conforto da maioria e à pressão da conjuntura.

A história já registou o momento; falta agora escrever o desempenho. E esse será o verdadeiro teste: provar que a eleição histórica não foi apenas um marco de representação, mas o início de uma presidência capaz de elevar a qualidade da democracia parlamentar cabo-verdiana.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1282 de 24 de Junho de 2026.