Acidente de viação em Santo Antão faz três feridos graves

​Três feridos com alguma gravidade e danos materiais elevados é o resultado de um acidente de viação ocorrido na tarde de dia 1, na estrada que liga Ribeira da Cruz a Chã de Norte, no inferior do Porto Novo, Santo Antão.

O acidente, que ocorreu por voltas das 13:00, no sentido Ribeira da Ribeira Cruz/Chã de Norte, envolveu uma viatura Toyota Hilux, com três ocupantes, incluindo o condutor. O veículo despistou-se e caiu numa ravina de mais de 30 metros. Os três ocupantes, dada a gravidade dos traumatismos sofridos, terão sido transferidos para o hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, segundo a Inforpress.

