Câmara de São Vicente inaugura balcão único de atendimento ao munícipe

A ​Câmara Municipal de São Vicente inaugurou esta sexta-feira o balcão único de atendimento, que fará a fusão de todos os serviços de atendimento ao munícipe.

Este balcão situa-se no edifício dos Paços do Concelho e enquadra-se, segundo o vereador Rodrigo Martins, num projecto “mais amplo de remodelação administrativa” com o objectivo de prestar “melhor serviço” ao cidadão

“O que temos aqui foi o resultado de um trabalho de reestruturação organizacional, com a fusão de vários front offices num único, com pessoas capacitadas e polivalentes para prestar um serviço com maior qualidade ao cidadão”, assegurou.

Trata-se de um investimento que se fazia urgente face à demanda da ilha do Monte Cara. “Em São Vicente, estamos com 83 mil pessoas e isso obriga-nos a cada dia fazer melhor e dar melhor atendimento”, explicou o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves. Contudo nem tudo está pronto. “Falta muito por fazer”, desde o processo digital de atendimento até a formação contínua dos funcionários, adiantou.

Foi a estes funcionários a quem a presidente da Assembleia Municipal de São Vicente se dirigiu, apelando a que tenham “serenidade e bom espírito” no atendimento, tendo em conta que “todos gostam de ser bem atendidos e bem recebidos”.

O novo balcão único está situado na parte posterior do edifício da Câmara Municipal de São Vicente, constituída por dez postos de atendimento, que contemplam a área social, predial, vereação e todos os outros ramos de atendimento público municipais.

As obras de restauração, ainda em curso, abrangem ainda outros sectores do edifício dos Paços do Concelho e deverão ficar concluídas até o final deste mês.