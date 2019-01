Estrada de Ponte Sul faz mais uma vítima

​Um morto e três feridos é o balanço de um acidente de viação ocorrido domingo, por volta das 18:00, na estrada que liga Ponte Sul à cidade do Porto Novo, em Santo Antão.

A vítima mortal é Abel Medina, destacado jogador da equipa de voleibol da Associação Académica do Porto Novo, transferido na noite de domingo para São Vicente, com ferimentos graves, mas que perdeu a vida na madrugada de hoje, conforme confirmação das autoridades, citadas pela Inforpress.

Os restantes dois feridos continuam em observação nos serviços de urgência do Centro de Saúde do Porto Novo.

O acidente, o quarto ocorrido nas estradas do Porto Novo desde Dezembro, envolveu três motos que vinham no sentido Ponte Sul/cidade do Porto Novo, numa estrada considerada das mais mortíferas da ilha de Santo Antão, onde se registaram quatro vitimas mortais nos últimos seis meses.

Segundo testemunhas, a segunda moto, numa tentativa de fazer a ultrapassagem, embateu contra a primeira, gerando pânico no condutor da terceira moto, que também se envolveu no acidente.