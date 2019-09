Um morto e seis feridos feridos em acidente de viação em Porto Novo

​Um acidente de viação, ocorrido às 00:00 desta terça-feira, na cidade do Porto Novo, Santo Antão, resultou em um morto e seis feridos, três dos quais com gravidade, transferidos de urgência para o hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

O acidente, que aconteceu em Abufadouro, em plena avenida Amílcar Cabral, a principal artéria da cidade, envolveu uma carrinha ligeira que se despistou e foi de encontro a um poste de iluminação pública, atropelando três pessoas, uma das quais acabou por morrer.

A vítima mortal é um homem de 54 anos de idade, que perdeu a vida algum tempo depois de ter chegado aos serviços de urgência do centro de saúde da cidade do Porto Novo.

As autoridades policiais estão a averiguar as causas deste acidente, o segundo ocorrido no Porto Novo em menos de duas semanas.