Programa de Natal e Fim de Ano prossegue em Porto Novo

​O programa de Natal e Fim de Ano no Porto Novo, Santo Antão, que está a ser realizado há duas semanas, pela edilidade, prossegue hoje, na aldeia cultural “Nós Raiz”, com actividades para as crianças.

No quadro deste programa, centenas de idosos de todo o concelho foram contemplados, entre 12 e 22 de Dezembro, com almoços/convívios, uma forma, segundo a edilidade, de reconhecer o esforço que essa camada da população deu ao desenvolvimento deste município. Além de Natal de Crianças, o programa, que decorrerá até 31 de Dezembro, inclui ainda a tradicional corrida de São Silvestre, o projecto “Recordai Infantil”, um espectáculo musical e fogos de artifício na passagem de ano.

