"Temos mulheres mais confiantes" - OMCV

​A presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) destaca o papel e o “forte contributo” que a mulher cabo-verdiana tem dado na construção e desenvolvimento do país, realçando os desafios que persistem.

Idalina Gonçalves falava a propósito do Dia da Mulher Cabo-verdiana, celebrada anualmente a 27 de Março com o fito de homenagear todas as mulheres dentro e fora do país.

O Dia da Mulher Cabo-verdiana foi instituído na data de fundação da OMCV, que este ano comemora 38 anos.

“Essa data tem uma importância singular para nós, porque marca o nascimento de uma nova era para Cabo Verde”, ressalva.

“Temos mulheres em todas as esferas sociais, desempenhando grandes funções, temos mulheres mais confiantes e certas daquilo que querem, que lutam para que os seus direitos sejam salvaguardados”, aponta.

As limitações financeiras enfrentadas pela organização não têm permitido concluir todos os objectivos a que se propõe.

“Trabalhamos fortemente no empoderamento socioeconómico e político da mulher cabo-verdiana, temos que continuar a trabalhar para levar a cabo o nosso projecto de micro finanças visando promover mais oportunidades às nossas mulheres na criação dos seus negócios”, antecipa.

Neste sentido, a mobilização de recursos financeiros é o maior desafio enfrentado pela instituição.

Idalina Gonçalves congratula-se com a criação de leis para garantir a protecção dos direitos das mulheres, defendendo, uma maior fiscalização das mesmas.

A OMCV pretende reforçar as suas linhas de acção, apostando na capacitação e formação.

Para celebrar o Dia da Mulher Cabo-Verdiana, a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) promove hoje, 27 de Março, na Cidade da Praia, uma noite de gala, designada “Oru femia”.