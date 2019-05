Kriol-Ità termina nova missão de "sucesso" no Baptista de Sousa

​A terceira missão cirúrgica em urologia pediátrica, da Associação Kriol-Ità, terminou este sábado a sua passagem pelo Hospital Baptista de Sousa, no Mindelo, com cirurgias a 30 crianças com graves malformações e “que viram agora os seus problemas resolvidos”.

A missão foi considerada “um verdadeiro sucesso”. Foram atendidas crianças provenientes de Boa Vista, São Vicente, Santo Antão, São Nicolau e Sal “Foram dias de intensas de cirurgias, mas também de formação, capacitando os cirurgiões locais para executar cirurgia urológica infantil”, sublinhou a presidente da Associação de Amizade (Kriol-Ità), Maria Silva. A equipa médica italiana que esteve envolvida nesta missão foi composta por dois cirurgiões e dois anestesistas, chefiada pelo director do serviço de Urologia do Hospital Pediátrico de Roma, Bambin Gesu, mencionado como um dos maiores hospitais pediátricos da Europa.

