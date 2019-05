Câmara da Praia promove Feira do Ambiente

​Cerca de 2 mil contos é o montante que a Câmara Municipal da Praia irá investir para a realização da edição anual da Feira Municipal do Ambiente, a decorrer de 05 a 07 de Junho.

Esta manhã, em conferência de imprensa, a Directora de Saneamento da Câmara Municipal da Praia, Dulcelina Costa, explicou que a feira surge enquadrada no programa municipal de educação ambiental, enquanto espaço onde os participantes podem divulgar e trocar experiências.

"De forma a contribuir para o reforço do processo educativo e mudanças de comportamento, sobretudo nos temas relacionados com o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, principalmente no município de Praia, na ilha de Santiago, e a nível do país, em si", explica.

Durante a feira serão realizadas palestras sobre questões ambientais. Do programa, Dulcelina Costa destaca o concurso de reciclagem.

"O bom é que no fim seja transmitida uma mensagem de preservação do meio ambiente, que é o nosso foco, a mudança de comportamento e de coisas que estão a acontecer no mundo", avança.

A gestão de resíduos sólidos, gestão da água, energias renováveis e saúde pública, requalificação urbana e ambiental são os principais temas da Feira Municipal do Ambiente, a decorrer no Parque 5 de Julho, com cerca de 38 expositores.