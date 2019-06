Crianças Desaparecidas: “Alguém deixou de cumprir sua responsabilidade” diz primeira-dama

“Esta é uma dor que todos carregamos, mesmo os que não tenham conhecido pessoalmente essas crianças, são crianças nossas (…) na nossa terra que é conhecida como uma terra de paz, de muita segurança aconteceu este fato que nos deixa a todos muito apreensivos”, afirmou Lígia Fonseca.

A primeira-dama, Lígia Fonseca, em declarações à Inforpress, disse que “alguém deixou de cumprir a sua responsabilidade” e é por isso que há crianças desaparecidas em Cabo Verde.

“Porque nós somos responsáveis pela segurança dessas crianças e o facto de duas delas estarem desaparecidas significa que alguém deixou de cumprir a sua responsabilidade e isto não pode acontecer porque quando nós falhamos quem sofre essas consequências são as crianças, portanto nós não temos segundas hipóteses, segundas oportunidades”, sublinhou.

Lígia Fonseca defendeu ainda que as pessoas devem ser “mais atentas”, enquanto pais, enquanto encarregados de educação e responsáveis, não só pelas suas crianças, mas também pelas crianças que vivem ao seu redor.

“A nossa vida não é só a nossa família. Nós estamos inseridos numa comunidade, numa cidade e, portanto, temos a obrigação de nos preocupar com o bem-estar de todos, principalmente dos que pela sua idade são os mais vulneráveis que são as crianças”, acrescentou.

Lígia Fonseca aproveitou ainda para deixar o seu “carinho” e “conforto possível” aos familiares dessas das crianças desaparecidas, lançando, ao mesmo tempo, “um forte apelo” a todos os pais, a todas as pessoas que têm crianças sob a sua responsabilidade, “que sejam mais atentas, que tenham mais cautela e que se preocupem mais com as crianças” reiterou a primeira-dama.

Lígia Fonseca fez estas declarações à margem da Gala Padrinho SOS 2019, promovida, este sábado, pelas Aldeias SOS de Cabo Verde.