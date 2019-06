Centena e meia de cabo-verdianos deslocam-se à China para participar em seminários de formação

​Cerca de 150 profissionais cabo-verdianos deslocam-se este ano à China para participar de seminários promovidos pelo Centro Internacional de Formação e Ministério do Comércio Chinês, nos mais diversos domínios.

A informação foi avançada à Inforpress pelo embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong, na sequência de um encontro com os antigos beneficiários desses seminários, que anualmente são realizados, beneficiando profissionais de diversos países.

Com o seminário, pretende-se desenvolver a amizade e a cooperação com os países em desenvolvimento e ajudar no desenvolvimento de recursos humanos e da sociedade económica desses países.

Policiais, militares, jornalistas, economistas, técnicos comerciais, informáticos, técnicos de saúde e oficiais do Governo estão entre os beneficiários e as áreas são vastas, conforme o embaixador.

Uma delegação do Ministério do Comércio e dos Recursos Humanos encontra-se em Cabo Verde e na quinta-feira reuniu-se com antigos beneficiários dos seminários para uma conversa sobre a sua estada na China e a experiência vivida.

A avaliação, segundo Du Xiaocong, é “globalmente positiva”. Este ano, os seminários vão iniciar mais tarde, mas à semelhança dos anos anteriores vão beneficiar cerca de 150 profissionais cabo-verdianos.

As áreas que este ano vão ser contempladas não foram avançadas, mas o certo é que o processo já está em andamento no Ministério dos Negócios Estrangeiros, informou a Embaixada.

As relações de cooperação e amizade em Cabo Verde e China completam este ano 43 anos e a formação dos recursos humanos configura-se como uma das prioritárias dessa cooperação.

Para além desses seminários de curta duração (três semanas a três meses) a República Popular da China disponibiliza bolsas de estudos para cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento.