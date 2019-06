Estrada Cova Tina-Bangaeira inaugurada em Julho

​O Governo inaugura no mês de Julho a reabilitação da estrada Cova Tina - Bangaeira, em Chã das Caldeiras, ilha do Fogo, coincidindo com o início das obras de construção das redes técnicas e viárias da referida localidade.

A inauguração do troço de estrada Cova Tina/Portela/Bangaeira, com uma extensão de pouco mais de 11 quilómetros (11.260 metros), e cujo orçamento inicial era de 109 mil contos, está calendarizada para 12 de Julho, altura em que a comunidade de Chã das Caldeiras festeja a sua santa padroeira e vai ser presidida pelo chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, na presença da ministra das Infraestruturas, Eunice Silva.

A informação foi avançada à Inforpress pelo autarca de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, indicando que neste momento a empresa está prestes a concluir os trabalhos.

Com a reabilitação da estrada, cujo traçado foi desviado do projecto inicial para evitar terrenos agrícolas, a localidade de Chã das Caldeiras fica desencravada e o acesso a esta localidade é feito em menos tempo e com maior comodidade.

Segundo o autarca de Santa Catarina, no mesmo dia, vai ser lançada a obra da construção das redes técnicas e viárias de Chã das Caldeiras, cujo concurso para selecção de empresas para a sua execução aconteceu em Fevereiro.

A construção das redes técnicas e viárias de Chã das Caldeiras enquadra-se no âmbito do plano detalhado de da localidade, aprovado no ano passado pela Assembleia Municipal e prevê a realização de arruamentos dentro das comunidades de Portela e Bangaeira, com vias para carros, espaço para pessoas e bicicletas.

Os povoados de Portela e Bangaeira já têm o traçado definido, mas precisa ser conectado com redes de água, esgotos, electricidade, sendo que o Ministério das Infraestruturas poderá alocar até 100 mil contos para este trabalho.

Além da inauguração das obras da reabilitação do troço Cova Tina/Portela/Bangaeira e do início da execução da rede técnica e viária de Chã das Caldeiras, na mesma ocasião será entregue a primeira fase do complexo educativo, que consistiu na construção do jardim infantil, que entra em funcionamento no ano lectivo 2019/20.