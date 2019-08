Fast Ferry cancela viagens para a Brava devido ao estado do mar

​A companhia Cabo Verde Fast Ferry cancelou as viagens agendadas para hoje no percurso Brava – São Filipe – Praia, devido às “más condições do estado do mar”, no cais da Furna. Serão feitas apenas as viagens São Filipe – Praia.

O navio foi ontem à Brava e, após várias tentativas, conseguiu desembarcar os passageiros, mas sem as bagagens. A embarcação regressou de novo para o cais do Vale dos Cavaleiros no Fogo, onde pernoitou, tendo voltado ao cais da Furna esta manhã, novamente sem sucesso. Assim, prossegue com a escala Fogo – Praia e se houver condições, regressa à noite ao cais da Furna.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.