Bravenses na Praia pedem melhor saúde e mais transportes

Melhores condições de saúde e melhores transportes marítimos. Razões que levaram um grupo de jovens da ilha Brava, residentes na cidade da Praia, a manifestarem-se esta manhã, exigindo a resolução destes problemas que afectam a 'ilha das flores'.

Otília Oliveira, do 'Movimento Basta', em declarações à Rádio Morabeza, afirma que a manifestação surge na sequência da morte de uma jovem grávida parturiente, em evacuação para a ilha do Fogo, no passado dia 2 de Março.

"Mostrar que nós, bravenses que vivem na cidade da Praia, estamos descontentes com a situação que a ilha abarca actualmente. A mais grave é a situação da saúde, visto que não temos equipamentos que dão mais acesso e mais melhoria à saúde. Não temos um plano estratégico de emergência para evacuação, sem falar que o transporte, o Fast Ferry, não é um transporte adequado para evacuar de doentes", explica.

A manifestação partiu da ponte de Vila Nova, passou na avenida Cidade de Lisboa e terminou em frente ao Palácio do Governo.

"Já estamos cansados perante a situação que a nossa ilha vem estando a demonstrar. São condições que exigimos como cidadãos, merecemos e queremos medidas urgentes em relação, não só à saúde, mas a todos os problemas que afectam a nossa ilha", conclui.

Participaram na manifestação cerca de 130 pessoas da ilha Brava, além de alguns praienses.