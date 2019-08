Doenças causadas por tabagismo custaram ao Estado 86,7 mil contos em 2017

O Ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo Nascimento do Rosário, afirmou hoje, durante o lançamento do Estudo de Caso de Investimento no Controlo do Tabaco em Cabo Verde, que o fumo do cigarro causou ao Estado despesas na área da saúde num total de de 86,7 mil contos, no ano de 2017.

Do bolso dos cidadãos saíram 31,7 mil contos, no mesmo período e pelo mesmo motivo. “À medida que os indivíduos começam a sofrer por doenças atribuíveis ao tabagismo, como por exemplo doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, cancros, etc, são necessários cuidados médicos dispendiosos para trata-los”, afirmou. O Ministro falou ainda das estratégias para derrotar o tabaco, como a implementação de um Plano Estratégico para Controlo de Tabaco 2019-2023, aumento de impostos sobre o tabaco e uma Comissão Nacional para a implementação da Convenção-Quadro de Controlo de Tabaco. Para o ministro, a aliança do Governo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) reforça a convicção de que o país pode derrotar o tabagismo. . “Move-nos a ambição de fazer de Cabo Verde um país em que as pessoas desfrutam de mais e melhor saúde, em espaços saudáveis, nas casas, nos espaços públicos, nas escolas e universidades, nos locais de trabalho”, assegurou. Conforme proferiu, é com esta ambição que o Governo se sente preparado para, até 2030, alcançar a meta prevista nos Objectivos De Desenvolvimento Sustentável(ODS), em relação ao tabaco e à redução das Doenças Não Transmissíveis. *Sheilla Ribeiro (Estagiária)

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.