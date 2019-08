Biosfera pede "medidas urgentes" perante ataques de cães a tartarugas

​O presidente da Associação Ambiental Biosfera 1 pede às autoridades que tomem “medidas urgentes” para acabar com a “matança de tartarugas marinhas” por cães vadios, depois de três casos, em São Vicente.

Conforme Tommy Melo, a associação tem-se deparado com a situação de cães a “atacar vorazmente” tartarugas e ninhos, no Mindelo, com três mortes já registadas.

“São mortes avassaladoras, com os animais a serem muito agredidos pelos cães e acabando por morrer”, explicou o ambientalista, para quem este fenómeno é algo criado por “descontrolo social e de autoridades municipais”, que permitem “grandes quantidades” de cães vadios na ilha.

Os casos foram registados nas praias de João Évora, Lazareto, Calhau, Praia Grande e Baía das Gatas, entre outras, onde as tartarugas e os ninhos estão em perigo, quando já enfrentam outras ameaças surgidas de factores humanos, entre as quais captura, mudanças climáticas e extracção de areia.

A Biosfera 1 enviou uma carta-convite a entidades como a câmara municipal, Ministério do Ambiente e outras entidades da sociedade civil, como a Associação Ponta D´Pom, uma das responsáveis pela protecção da desova de tartarugas, no Mindelo, solicitando um encontro para elaboração de um “plano de emergência”.

Tommy Melo alerta para a questão dos cães vadios que podem começar a atacar crianças.

“Espero que este dia não chegue, mas para que não chegue temos que começar a resolver esta situação de forma urgente”, reforçou.

“Um cão atacar uma tartaruga é a mesma coisa que atacar uma criança, qualquer um dos dois é crime e as autoridades vão ter que tomar uma atitude e de urgência”, considera.