Universidade de Santiago aposta no ensino à distância

​A Universidade de Santiago criou a US Virtual Diáspora. O objectivo é oferecer, a partir de Outubro, um programa pedagógico de ensino à distância destinado aos cabo-verdianos residentes no estrangeiro, em particular nos Estados Unidos.

A criação da US Virtual Diáspora acontece graças a uma proposta de um grupo de académicos residentes nos EUA, em sintonia com o reitor da Universidade de Santiago, Gabriel Fernandes. O presidente da comissão instaladora, Júlio de Carvalho, refere que a US Virtual Diáspora terá “grande impacto” na vida dos cabo-verdianos e pessoas de outras nacionalidades, residentes nos Estados Unidos. “Nos Estados Unidos, existem milhares de cabo-verdianos, portugueses e brasileiros que desejam estudar, mas que por várias razões, entre as quais constrangimentos pessoais e familiares, custos, barreira linguística acabam por ficar à margem", adianta. As aulas acontecerão na modalidade de sala de aula virtual.

