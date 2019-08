Pensões sociais passam a ser pagas através dos Bancos

O Centro Nacional de Pensões Sociais vai passar a pagar a Pensão Social também através de transferência bancária, a partir de Novembro.

Segundo uma nota do Ministério da Família e Inclusão Social, os pensionistas que querem receber a pensão social através dos bancos devem entregar os dados bancários nos Serviços Sociais das Câmaras Municipais, no Centro Nacional de Pensões Sociais (cidade da Praia) ou no Gabinete de Atendimento do Centro Nho Djunga, em São Vicente.

As pensões sociais, até agora, eram pagas nos balcões dos Correios de Cabo Verde.

Em Janeiro deste ano, o valor da pensão mínima aumentou 20%, passando os pensionistas a receberem mensalmente o valor de seis mil escudos.