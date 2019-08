Autópsia confirma morte por afogamento de João Spencer

​O médico legista determinou, na quarta-feira, a morte por afogamento do professor João Spencer, na localidade de Praia Branca, em São Nicolau, ocorrida a 14 de Agosto último.

A informação foi avançada quinta-feira pela Polícia Nacional, em São Nicolau.

Segundo relatos no local, no dia 13 de Agosto, João Spencer, 47 anos, estaria na companhia de dois amigos, tendo saído para a pesca, por volta do meio-dia. Quando eram duas da madrugada, os dois regressaram, deixando João no local.

No dia seguinte, por volta do meio-dia, a Polícia Nacional foi informada de que um corpo se encontrava morto na praia, junto de duas carcaças de tartaruga.

Os dois amigos, detidos para averiguação, terão confessado, na altura, que mataram as tartarugas, repartiram e venderam a carne logo de seguida.

O funeral de João Spencer, que leccionava na escola básica, na localidade de Fragata, aconteceu na semana passada.