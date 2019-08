Homem encontrado morto em Praia Branca

​Um homem de 47 anos foi encontrado morto, esta quarta-feira, na localidade de Praia Branca, avança fonte da Polícia Nacional.

Segundo a Esquadra da Polícia Nacional (PN) do Tarrafal, trata-se do professor João Manuel Lopes da Silva Spencer, de 47 anos, cujo corpo foi transferido para a morgue do hospital de Ribeira Brava, para realização de autopsia.

As autoridades foram informadas ao início da tarde desta quarta-feira de que um homem estava morto na Praia Branca, tendo a Polícia Nacional se deslocado ao local de imediato, para identificação da vítima e demais procedimentos legais.

Segundo a Inforpress, um grupo de três amigos, incluindo o homem encontrado sem vida, terão saído por volta do meio-dia desta terça-feira para a pesca. Às duas da madrugada de quarta-feira, dois deles regressaram a terra, tendo deixado João no local.

Por volta do meio-dia, o corpo foi visto no mar, junto à Praia, junto a duas tartarugas mortas.

Os dois amigos, detidos para averiguação, confessaram que mataram as tartarugas e serão presentes a tribunal.