Gala do Selo de Qualidade em Educação prevista para 5 de Outubro

A Direcção Nacional de Educação (DNE) realiza a Gala de Premiação da 2ª edição do concurso Selo de Qualidade em Educação (SQE) no próximo dia 5 de Outubro, na Assembleia Nacional.

Segundo uma fonte oficial, o objectivo é consagrar as Instituições Educativas vencedoras que, ao longo no ano lectivo 2018/2019 destacaram, promovendo actividades conforme a categoria que concorreram.

Contribuir para a melhoria da qualidade de educação no país através da divulgação de “boas” práticas que as instituições educativas têm vindo a desenvolver é, de acordo com a mesma fonte, a finalidade.

Promover a educação assim como a saúde, o desporto, as línguas, a inclusão, a leitura, respeito pelo ambiente e inovação são algumas das actividades que as instituições educativas terão de desenvolver.

“A nível nacional inscreveram-se um total de 84 Instituições Educativas públicas e privadas, dos ensinos básico e secundário, de entre elas, 29 concorreram como Agrupamentos de escolas”, consta.

O concurso “Selo de Qualidade em Educação” é uma iniciativa da Direcção Nacional de Educação que conta com a colaboração das equipas concelhias do Ministério e outros parceiros.