Presidente da AJOC distinguido com o prémio “África is more”

O Presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), Carlos Santos, será um dos homenageados da quinta gala África is more, que acontece no dia 21, na cidade da Praia.

A informação foi avançada ao Expresso das ilhas pelo vice-presidente da AJOC, Geremias Furtado. Furtado disse que a homenagem acaba por ser um reconhecimento do “papel importante” que desempenham os jornalistas no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. "Entendemos que não é uma distinção apenas de Carlos Santos. Mas sim da própria AJOC e de todos os jornalistas e profissionais da Comunicação Social, que todos os dias trabalham para um Cabo Vede mais justo e democrático", afirmou. O projecto “África is more” é promovido pela moçambicana Fernanda Pack e tem por objectivo homenagear os afro e luso-descendentes africanos que têm dado o seu contributo nas diversas áreas para o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento do seu país ou onde está inserido. A Primeira-dama, Lígia Fonseca, será também uma das homenageadas, devido ao trabalho social que tem feito em Cabo Verde em prol das pessoas vulneráveis.

