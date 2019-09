ICIEG lança 2ª edição do concurso Contos Igualdade de Género

O Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) lança a segunda edição do Concurso Contos Igualdade de Género, no próximo dia 26, no Salão Nobre da Escola Técnica Grão-Duque Henri, em Assomada.

“Os parceiros desta iniciativa consideram pertinente fazer o lançamento da 2ª Edição do Concurso na Escola Técnica Grão-Duque Henri, em Assomada, concelho de Santa Catarina de Santiago, ciente da necessidade de impormos descentralização das actividades”, lê-se na nota da instituição.

De acordo com a mesma fonte, os vencedores da primeira edição, Jennifer Abreu e Claudeth Brito, farão as suas declamações. Haverá depois um momento de poesia, com Edyoung Lennon, entre outras actividades.

Em Maio de 2018, o ICIEG lançou um concurso literário contra a violência baseada no género na Escola Secundária Horace Silver, na Cidade do Porto Inglês. O concurso abrangia todos os liceus de Cabo Verde, como iniciativa que visava examinar o engajamento e o nível de conhecimentos dos alunos sobre questões que têm a ver com a igualdade de género.

Em 1º lugar ficou o conto “Amar até doer?” escrito pela aluna Jennifer Rosa, da Escola Secundária Horace Silver, ilha do Maio. Em 2º lugar ficou Claudeth Brito, com “E agora Beatriz?”, estudante da Escola Industrial e Comercial do Mindelo (São Vicente). Yuri Dias ficou no terceira lugar, com o conto “A guerreira Maria”, da Escola Secundária Jorge Barbosa (São Vicente).

Os prémios foram entregues em Novembro do mesmo ano.