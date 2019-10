Direcção de Serviços Prisionais assina protocolo de cooperação com as Forças Armadas e CMP

O Chefe de Estado Maior das Forças Armadas Anildo Morais e o Director Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social (DGSPRS), Paulo Tavares, assinaram um protocolo de Cooperação no quadro do Projecto Cores da Liberdade e Cidadania.

Segundo uma nota do Ministério de Justiça e Trabalho, a DGSPRS rubricou dois Protocolos de Cooperação com as Forças Armadas de Cabo Verde e com a Guarda Municipal da Praia, no quadro da implementação do Projecto “Cores da Liberdade e Cidadania” e do Plano Nacional da Reinserção Social.

“Para a implementação do referido Projecto a DGSPRS irá contar com o apoio das Forças Armadas de Cabo Verde no acompanhamento, supervisão e execução dos trabalhos que irão ser desenvolvidos, pelos reclusos, a favor da comunidade. Por sua vez a Guarda Municipal da Praia irá apoiar na sensibilização na comunidade e no acompanhamento dos trabalhos”, lê-se.

O Projecto “Cores da Liberdade e Cidadania”, criado no quadro do primeiro Plano Nacional da Reinserção Social, visa a pintura de 100 habitações de famílias mais desfavorecidas, com o contributo da mão-de-obra reclusa.

Por outro lado, de acordo com a mesma fonte, os reclusos beneficiarão de um programa de reintegração baseado no trabalho e destinado a desenvolver competências pessoais, sociais e profissionais, mantendo os reclusos motivados/as e mais confiantes nas possibilidades de acesso ao mercado de trabalho e no cumprimento do seu dever enquanto cidadão.