Morreu Amaro da Luz, primeiro ministro das Finanças de Cabo Verde

Funeral de Amaro da Luz realiza-se hoje, às 17h00, no cemitério da Várzea, Praia.

Amaro da Luz, primeiro ministro das Finanças de Cabo Verde, faleceu esta sexta-feira uma semana após ter dado entrada no Hospital Agostinho Neto.

Amaro da Luz tinha 85 anos e nasceu em Santo Antão. Estudou em Portugal onde se licenciou em Economia. Foi técnico do Banco Nacional Ultramarino (BNU) e, depois, quadro do Banco de Cabo Verde (BCV). Foi Governador do BCV, mas antes disso, foi o Primeiro Ministro das Finanças de Cabo Verde (1975-1977). Embaixador de Cabo Verde nas Nações Unidas (1977-1984).

Em 2014 foi um dos condecorados pelo governo de José Maria Neves que agraciou Amaro da Luz pelo trabalho realizado no período do pós-independência.