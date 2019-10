Embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde disse que este caso não belisca relações entre Cabo Verde e Guiné-Bissau

O embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, M´bála Fernandes, garantiu hoje na Praia, que o caso do cidadão guineense no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, retido no aeroporto da Praia, “não belisca” a relação diplomática entre os dois países, mas pode criar cicatrizes.

Jorge Fernandes, um cidadão guineense, denunciou na quinta-feira, nas redes sociais, que foi detido, por dois dias, no Aeroporto Internacional da Praia, quando fazia uma escala em Cabo Verde para seguir viagem para o Brasil. O diplomata disse, numa conferência de imprensa que apesar das relações entre Cabo Verde e Guiné-Bissau serem “históricas e consanguíneas”, se casos desses continuarem a acontecer poderá trazer alguns equívocos. “Este caso não beliscará a relação diplomática, mas se vier acontecer no futuro, tendo em conta vários casos que tem surgido no Aeroporto da Praia, poderá trazer alguns equívocos e cicatrizes que podem levar muito seu tempo a sarar”, advertiu. M´bála Fernandes defendeu que os governos dos dois países e as respectivas autoridades polícias têm que “sentar-se à mesa” porque, conforme constatou, há alguns aspectos que podem escapar às redes diplomáticas. O diplomata revelou, contudo, que o relatório apresentado pelo director da Polícia Nacional (PN) no caso do cidadão guineense Jorge Fernandes, “contrabalança” com a versão do denunciante. “Neste caso, garanto-vos que a Embaixada da Guiné-Bissau e as autoridades cabo-verdianas farão tudo para que não venha a acontecer caso igual e que no futuro possamos assinar um acordo de migração”, assegurou. Em relação a esse acordo de migração adiantou que tem como base enquadrar o novo projecto migratório no que tange à permanência, circulação e entrada dos cidadãos guineenses em Cabo Verde e dos cabo-verdianos na Guiné-Bissau.

