​Presidente do ISSO defende promoção da cultura de segurança, higiene e saúde no trabalho

Cabo Verde deve promover a cultura de segurança, higiene e saúde no trabalho, defendeu ontem o presidente do Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional (ISSO).

João de Carvalho falava na tarde desta segunda-feira à Inforpress, à margem do minicurso sobre “Estratégias para a promoção da melhoria das condições de trabalho”, promovido pelo ISSO, na Cidade da Praia, no âmbito da comemoração do Dia Internacional do Trabalho Digno, assinalado ontem.

O responsável refere que a formação vai permitir aos formandos das empresas públicas e privadas a partilha de conhecimentos sobre as melhores práticas e estratégias para a promoção das melhores condições do trabalho, visando ter qualidade de vida no trabalho e emprego digno tendo como foco a produtividade.

Ainda no âmbito da comemoração da efeméride, o Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional realiza hoje o “II Congresso Nacional sobre o lema Emprego Digno, Vida Digna”, para a partilha de conhecimento técnico e científico, trocas de experiências e boas praticas.

Durante o evento, o Instituto Nacional de Estatística irá apresentar o estudo sobre o “trabalho digno em Cabo Verde”, com informações que, segundo João de Carvalho, poderão auxiliar na promoção do trabalho digno em Cabo Verde.

Participam no congresso, a Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL), o Centro de Saúde e Segurança do Trabalho (CSST), de Angola, a Direcção-Geral do Emprego, Formação Profissional e Emprego Profissional (DGEFPEP), entre outras instituições.